Sale a la luz el nuevo proyecto profesional de María Casado con el que regresa a TVE

María Casado es una conocida periodista y presentadora de televisión, principalmente conocida por ser un rostro habitual de Televisión Española y por ser la presidenta de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión. El grueso de su carrera lo ha desarrollado en Televisión Española aunque en 2020 dio la noticia de que su trayectoria laboral tomaba un nuevo rumbo lejos de la cadena pública, sin embargo, TVE prepara un nuevo proyecto en el que cuenta con ella.

De pequeña ya tenía claro que quería ser periodista, tanto es así que se lo dijo a su madre con tan solo ocho años. "Estaba siempre con un walkman gigante y me pasaba el día escuchando la radio. Y la tele, me chiflaba. Me acuerdo de preguntarle a mi madre: '¿Yo que tengo que estudiar para hacer eso?'. Fue la primera vez que escuché la palabra periodismo. A partir de ahí, pico y pala", aseguraba Casado en 'Mujer Hoy'.

Europa Press





Tras terminar la carrera de Periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona, comenzó su trayectoria en 1999, concretamente en los informativos de Ràdio 4 de Radio Nacional de España como redactora. En 2005 dio el gran salto a la televisión donde fue fichaba para los Servicios Informativos de TVE. El primer año se puso al frente del 'Telediario del Fin de Semana' y un año después fue una de las comentaristas de los encierros de TVE y se puso al frente de '59 segons' para La 2.

Continuó su carrera como copresentadora de 'Informe Semanal' y tiempo después volvió a ponerse al frente de las noticias del fin de semana. En 2011 se puso al frente de nuevo retos como 'El debate' a cinco de TVE con los representantes de PSOE, PP, CIU, PNV e IU. Uno de los proyectos por los que más se la recuerda es por 'Los desayunos de TVE' donde debutó en 2012 y estuvo los cuatro años siguientes.

A pesar de su larga carrera en la cadena pública, en 2020,se dio la sorprendente noticia de que dejaría de formar parte de TVE. No obstante, no fue una mala noticia para la presentadora, ya que fue fichada por Antonio Banderas para su productora Soho TV. Gracias a ello, se convirtió en la presentadora del programa 'Escenas en blanco y negro' en Amazon Prime.

Maria Casado regresa a TVE

Desde RTVE han anunciado que "se pone en marcha un espacio semanal que será producido desde San Cugat con el que la periodista y presentadora María Casado regresa a La 1". Por ahora se desconoce más detalles del proyecto, como la temática principal, el estilo o la duración del formato, pero lo que está claro es que TVE ha vuelto a apostar por uno de sus rostros más conocidos y con mayor trayectoria en la televisión pública.