María Casado reacciona al despido de Mónica López como presentadora de 'La Hora de la 1'

En las últimas semanas y días se ha venido conociendo más detalles del devenir de 'La Hora de la 1' tras la salida de Mónica López como presentadora del popular espacio de las mañanas de Televisión Española. Apenas hace unas jornadas pudo saberse que uno de los encargados del magacín a partir de la próxima temporada será Marc Sala, quien hasta hace sólo unas semanas se encargaba de informativo 24 Horas en Radio Nacional de España, tras haberlo hecho en la temporada anterior en el 'Canal 24 horas'. Precisamente sobre este asunto le preguntaban esta semana a la periodista María Casado, ex presentadora de 'Las Mañanas de TVE'.

Y es que la comunicadora estuvo hasta cuatro años al frente del magacín de la cadena pública, al que llegó precisamente después de otros cuatro años previos en 'Los Desayunos de TVE', el espacio de información que le precede de lunes a viernes. Ahora, no obstante, se encuentra muy lejos de la pequeña pantalla. A finales del año pasado emprendió una nueva aventura como parte del equipo de Antonio Banderas en el Teatro Soho de Málaga como directora de la división audiovisual de Soho TV, productora que por el momento creó la serie de entrevistas 'Escenas en blanco y negro', que se emite a través de la plataforma de streaming Amazon Prime y que presenta la propia Casado.









El polémico despido de Mónica López



Desde que Mónica López dejase el pasado mes de septiembre de ser la mujer al cargo de la división de meteorología de Televisión Española para presentar la nueva gran apuesta de la cadena no han dejado de lloverle las críticas. Entre otras razones, por el tono de algunas de las entrevistas y puntuales momentos durante la temporada que ha estado al mando de 'La Hora de la 1', como la pregunta que indignó a la ex portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, sobre la Monarquía. También ha mantenido momentos de tensión con otras figuras populares como Javier Maroto o González Terol.

Ahora la cadena, con un nuevo administrador y un nuevo proyecto para la próxima temporada que suprima los magacines de producción externa, ha anunciado que Mónica López ya no será la presentadora de 'La Hora de la 1' la próxima temporada. La propia comunicadora reaccionaba al respecto: “Ha sido un enorme placer y un orgullo trabajar con el equipo de 'La Hora de la 1'. Ellos ya saben cuánto les admiro y les adoro. Gracias mil por las muestras de cariño. Me llevo un año absolutamente maravilloso, que he disfrutado casi cada minuto. Y a los casi puñalás”, escribía en su cuenta de Twitter en la que ha sido su despedida.

Ha sido un enorme placer y un orgullo trabajar con el equipo de @LaHoraTVE . Ellos ya saben cuánto les admiro y les adoro.

Gracias mil por las muestras de cariño. Me llevo un año absolutamente maravilloso, que he disfrutado casi cada minuto. Y a los casi puñalás. — Mònica López (@monicalopez_tve) July 4, 2021





Durante estos meses de verano es Igor Gómez, pero en los últimos días se ha sabido que una de las figuras que se hará cargo del espacio el próximo año será Marc Sala, quien ya presentase 'La Noche en 24 horas'.





La reacción de María Casado



Muchos han sido los que han reaccionado a la salida de la presentadora, como la figura de Podemos, Pablo Echenique, pero muchos querían saber la opinión de María Casado de la marcha de la que ha sido el flamante fichaje tras su salida, y que sólo ha durado un año. Por eso, desde El Español le preguntaban estos días por su parecer al respecto en una entrevista para Jaleos.

No obstante, y según apunta el medio, María Casado “no habla del tema” o no ha querido responderle sobre este asunto y ha preferido guardar silencio para abstenerse de polémicas. Según el diario digital, TVE “ya es pasado” para la comunicadora, centrada ahora en su proyecto junto al actor malagueño.