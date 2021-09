María Casado: el verdadero motivo de su salida de TVE y el problema físico por el que pasaría por quirófano

María Casado es una conocida periodista y presentadora de televisión, principalmente conocida por ser un rostro habitual de Televisión Española y por ser la presidenta de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión. Siempre tuvo claro que quería ser periodista, tanto que "con ocho o nueve años" se lo dijo a su madre: "Estaba siempre con un walkman gigante y me pasaba el día escuchando la radio. Y la tele, me chiflaba. Me acuerdo de preguntarle a mi madre: '¿Yo que tengo que estudiar para hacer eso?'. Fue la primera vez que escuché la palabra periodismo. A partir de ahí, pico y pala", contaba en 'Mujer Hoy'.

Tras terminar la carrera de Periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona, comenzó su trayectoria en 1999, concretamente en los informativos de Ràdio 4 de Radio Nacional de España como redactora.

Posteriormente, pasó de ser la productora del programa 'El Matí' de Catalunya Ràdio a subdirectora del magacín 'Amb molt de gust' de Radio Nacional (2003). Pero fue, en 2005, cuando dio el gran salto a la televisión al ser fichada para los Servicios Informativos de TVE. Esto le llevó a sustituir a Helena Resano en el 'Telediario del Fin de Semana' en 2006. Un año después, fue una de las comentaristas de los encierros de TVE y se puso al frente de '59 segons' para La 2.

En noviembre de 2007 fue elegida como copresentadora para 'Informe Semanal' de La 1. Toda esta experiencia le sirvió para ponerse al frente de 'Telediario del Fin de Semana' junto a David Cantero y María Escario, durante la temporada 2009-2010. Ese mismo año se puso al frente de '59 segundos'. En 2010, volvió a conducir la edición de fin de semana de los informativos, lo que compaginaba con 'Tinc una pregunta per a vostè'.





En 2011, volvió a enfrentarse a nuevos proyectos como 'El debate' de La 2 y 'El debate' a cinco de TVE con los representantes de PSOE, PP, CIU, PNV e IU. Desde entonces, de cara a la siguiente temporada, comenzó a presentar 'El debate' de La 1. Asimismo, también ha sido presentadora sustituta en 'Telediario' de La 1. Sin embargo, uno de los proyectos por los que más se la recuerda es por 'Los desayunos de TVE', donde debutó en 2012 y estuvo al frente durante cuatro años. Este programa lo abandonó para arrancar una nueva temporada en 'La mañana de La 1'.

A pesar de su larga carrera en la cadena pública, en2020, se dio la sorprendente noticia de que dejaría de formar parte de TVE. No obstante, no fue una mala noticia para la presentadora, ya que el fue fichada por Antonio Banderas para su productora Soho TV. Gracias a ello, se convirtió en la presentadora del programa 'Escenas en blanco y negro' en Amazon Prime.

Sin embargo, parece que su carrera en TVE se podría retomar este año. Según asegura el diario 'El Mundo', Casado no volvería a las mañanas de la cadena, pero podría ocupar el prime time, donde lideraría un programa de entrevistas. Según declara el mencionado medio, en los despachos de Prado del Rey ya se ha puesto la maquinaria en marcha, aunque fuentes oficiales consultadas recalcan que el regreso "aún no está cerrado".

A pesar de ser un conocido personaje mediático, siempre ha intentado mantener su vida privada al margen, dado que no le gusta que se hable de ella más de lo que se deja ver en sus redes sociales y en la pequeña pantalla. Es por esto por lo que hay mucha información sobre la comunicadora que resulta desconocida para sus seguidores.









Su gran cambio físico

Desde que comenzó su carrera televisiva, Casado ha mostrado un destacado cambio físico. La periodista se muestra cada vez más delgada y tonificada, una evolución que muchas fuentes justificaron con la ansiedad y el estrés laboral. Sin embargo, fue la propia presentadora quien explicó qué método utilizaba para bajar de peso. Después de varias especulaciones, el deporte ha sido el culpable de que, tal y como aseguraba ella en 'Lecturas', perdiese 15 kilos.

Según explicó la comunicadora, se ha puesto en forma gracias al CrossFit, lo que le ha permitido mejorar su fuerza, flexibilidad, velocidad, agilidad, coordinación y equilibrio. “Nunca pensé que el Crossfit me iba a transformar tanto y tan rápido”, contaba la periodista en una entrevista publicada para 'Mujer Hoy'. "He descubierto la receta mágica con este deporte. Comer lo que te apetezca y sentirte bien. Sin la necesidad de hacer la tan manida dieta", agregaba.





De la misma manera, en una entrevista que dio en 2017 a 'Estrella Digital', reconoció estar "enganchada al Crossfit". "Con 40 años estoy haciendo lo que no hacía con 15, subo la cuerda, el pino... Estoy muy enganchada y es un chute de energía. En un trabajo como el mío, la hora que estoy allí no pienso en nada", confesaba en el mencionado medio.

"No soy nada coqueta. Ahora alucino cuando me pongo un vestido. He tenido épocas que he estado un poco más gordita, pero nunca me han dicho nada en la tele. O cuando me he cortado el pelo o me lo he dejado largo. Pero cuando te sientes bien con tu cuerpo... A veces, ni me lo reconozco ahora. Es que son tres tallas menos lo que he adelgazado", se sinceraba la periodista. Sin embargo, ha confesado que lo más caro que tiene en el armario es "un vestido de Lagerfeld. **43".

Además del Crossfit, también le gusta participar en 'Spartan Races', las conocidas como 'carreras espartanas' en las que se debe superar diferentes y complicados obstáculos.









El problema físico por el que se operaría

Según ha dejado claro la periodista en varias ocasiones, no se considera una mujer coqueta que se preocupe en exceso por su físico, aunque reconoce estar muy contenta con el suyo. Sin embargo, aseguró en 'Vanity Fair',el único problema físico del que se operaría sería "de la vista".

El verdadero motivo de su salida de TVE

A todos les pilló por sorpresa la despedida de Casado de TVE y el equipo que comenzó a formar junto a Antonio Banderas. Por este motivo, todo el mundo se preguntaba el motivo de su salida y era cuestionada por ello en todas las entrevistas a las que se sometía. Esto sucedió en 'El Hormiguero', donde Pablo Motos no dudó en preguntarla al respecto.

"Fue una conversación de lo más normal... Al final en al tele hay relevos, hay momentos en los que te ponen o te quitan, o hay apuestas por otras personas y me dijeron que no iba a seguir. Fue más natural y más tranquilo que lo que la gente se pude imaginar pero sí, después de 20 años fue un shock", respondía la presentadora al conductor del espacio de Antena 3. "Al final son muchas horas y mucha dedicación. Pero tengo tantos amigos allí...", agregaba tras asegurar que fue duro recibir una noticia así.

A pesar de ello, las palabras de Rosa María Mateo, antes de dejar la cadena, descolocaron a la audiencia. La ex presidenta de RTVE explicaba en una entrevista que tenía “otros retos profesionales para ella", refiriéndose a la presentadora. Tal y como explicó Casado para 'Vanity Fair' esta respuesta se debió a que a Mateo le "llegó antes mi petición de excedencia".

Aunque decidieron prescindir de ella en TVE, la periodista llegó a pedirse la excedencia para pensar en otros proyectos. Así lo explicó en una entrevista para 'El Español':"Se dieron las circunstancias de mi situación en TVE y después de pensarlo mucho tomé la determinación de cogerme la excedencia y la vida, fíjate, tiene esos giros de guion, nunca mejor dicho. Y sonó el teléfono. Como en su día sonó también cuando estaba en Barcelona".









"Mi idea era terminar temporada, pero no me veía con fuerza, ni yo me veía con fuerza ni ese runrún le hubiera venido bien a mi equipo. Por respeto a ellos, creo que se merecían acabar tranquilos la temporada. Eso se lo dije a ellos esa mañana cuando subí a la redacción, les dije que tuviesen tiempo para preparar temporada sin ese ruido. Decidí ese paso y me alegro", agregaba.

"A los jefes les dije que iba a pedir la excedencia y les pedí que hasta el último día me guardasen el secreto. Que no se lo dijeran a nadie. De hecho, absolutamente nadie del equipo sabía nada. Porque si yo hubiese sabido que los demás lo saben, hubiera sido incapaz, me hubiese emocionado todo el rato. Entonces, lo disfruté mucho porque los veía a ellos relajados. Yo no quería irme con la sensación de que les iba a condicionar a ellos ese día", aclaraba.

Incluso ha contado cómo recibió la noticia de que iba a ser despedida de la cadena pública después de 20 años formando parte del equipo: "A mí se me llama a un despacho y se me comunica que estaban trabajando en un proyecto nuevo de La mañana, cosa que yo agradezco. Me avisan que hay un cambio de proyecto y de caras. Es lícito y habitual. Tengo que decir que nada tuvo que ver mi entrevista con Isabel Díaz Ayuso, como se ha dicho. No tuvo nada que ver, a mí ya se me había comunicado".









Su rutina

En una entrevista para 'Mujer Hoy', contó que, si tiene que madrugar, "hace como los niños y, la noche antes, se prepara la ropa y el bocadillo": "Así que, cuando suena el despertador, me ducho, me tomo un café y me voy". Asimismo, reconoce que no sale mucho de fiesta, pero "no porque no le guste": "Te come tanto tu trabajo que, si al final tuviera también que hacer todo lo demás, me olvidaría de vivir. Decidí no dar entrevistas. También para concentrarme en mi trabajo", contaba.

Aficiones

Además del deporte, la comunicadora emplea su tiempo a libre a muchas más aficiones como cantar y ver series. "En mi casa, el dinero justito, pero siempre había muchos discos y muchos libros. Me encanta la música. Me cambia el estado de ánimo. Te lleva, te recuerda a alguien", confesaba en el mencionado medio. "Estoy enganchada a las series. Y disfruto viéndolas. Llevo una vida muy normal. Soy muy casera y me gusta cocinar", agregaba.

Por otro lado, no suele ir a la playa. Esto se debe a que, según contó ella, le hicieron una foto sin la parte de arriba del bañador y le molestó tanto que no quiere volver, dado que se sintió invadida.









Su familia

La presentadora no tiene hermanos, pero es muy familiar y niñera, por lo que no descarta ser madre. "Me he criado con unas primas gemelas que tienen un año más que yo y mi primo, que tiene tres más. Vengo de una familia muy humilde y he sido la primera universitaria de la familia. Todo con mucho esfuerzo, pero con mucha satisfacción a la vez", contaba la comunicadora.

Además, reconoce que "tiene una relación muy especial" con su madre: "Me llevo 20 años con ella, así que, para mí, es mi amiga, mi confidente. Lo es todo. Me dice lo bueno, lo malo...".









Quiso presentar 'OT'

En los inicios de su carrera, Casado se presentó a un casting para ponerse al frente de 'Operación Triunfo'. "Recuerdo que disfruté de ese 'OT' de manera muy especial", contaba en La 1. Por este motivo, intentó probar suerte y formar parte del talent. "Me apunté al casting para presentar 'OT' en la primera edición, estando en RNE. Me animaron los compañeros, pero fue un juego, sin pensar que iba a llegar a la final", explicaba en el medio anteriormente mencionado.

A pesar de ello, apuntó que no le hubiera gustado presentar 'OT 2017', de la que estuvo al frente Roberto Leal y fue todo un éxito: "No. Nunca he tenido la sensación de elegir un proyecto. Al final, son las circunstancias. Nunca he elegido, me siento afortunada, no me puedo quejar. Operación Triunfo me parece un regalazo. Yo espero que a Roberto Leal le vaya muy bien, porque es un caramelo".









Premios

Como consecuencia de su exitosa carrera como periodista, ha sido galardonada en varias ocasiones. En 2008, recibió el Premio Llongueras a la "mejor imagen con proyección nacional del año". En 2011, fue premiada con 'Gredos 2011' y con la 'Antena de Oro' y, un año después, fue galardonada con el 'Micrófono de Oro 2012' en la categoría de televisión. Asimismo, en 2016, recibió 'El micrófono de los informadores' y el 'Premio Joan Ramón Mainat'.