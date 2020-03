Ruth Lorenzo emociona a sus vecinos durante la cuarentena haciendo lo que mejor sabe: "Tenía la necesidad"

La cuarentena que ha provocado la crisis del coronavirus en la que nos encontramos inmersa, ha hecho que muchos hayan buscado la fórmula de poder llevarla de la manera más amena. A lo largo del paso de los días nos llegan vídeos desde las redes sociales donde la gente busca lo que mejor sabe hacer para poder ofrecerselo a los demás y darles así una vía de escape lejos de la preocupación que genera el COVID-19.

A lo largo y ancho de internet no podemos encontrar con personajes que dan recetas de cocina para hacer con la familia, rutinas de entrenamiento físico para no perder el estado de forma, y en el caso de los cantantes, regalan su voz al servicio del entretenimiento. De esta manera han surgido varios movimientos de conciertos en vivo a través de diversas plataformas digitales a los que raro es el artista que no se haya sumado a esta pequeña pero a la vez bonita iniciativa.

Una de las cantantes que se ha unido a una de estas iniciativas ha sido la murciana Ruth Lorenzo, que además de entretener a sus seguidores en redes sociales ha querido compartir su arte con una de su 'nueva familia', sus vecinos.

Ruth Lorenzo tira de ópera y de grandes canciones para levantar el ánimo

La que fuese representante de España en Eurovisión en 2014, ha convertido la terraza de su domicilio en un escenario de conciertos para unos privilegiados, sus vecinos. Desde esta terraza, con macetas con flores incluídas, la murciana de 37 años ha deleitado al vecindario con música de alta calidad.

Los vecinos se han encontrado, en primer lugar, con un breve concierto de ópera donde Lorenzo interpretaba una de las canciones más conocidas de este género, ni más ni menos 'Nessun dorma', de la ópera Turandot de Puccini. Una obra que el tenor Luciano Pavarotti popularizó a lo largo de su carrera, y que por ejemplo se suele escuchar en el Santiago Bernabeu minutos antes de los partidos del Real Madrid.

Ruth no ha elegido esta canción al azar, ya que es una canción que representa resistencia y victoria ante las adversidades, además dentro de un género del que siempre la murciana ha dicho ser uno de los favoritos. Esta actuación pronto ha llegado a varios usuarios de Twitter que justamente compartían un mismo mensaje "quiero ser tu vecino".

Lejos de quedarse corta con esta actuación que ya de por sí estaba sobrada de fuerza, la murciana mandaba ánimos a sus vecinos al grito de "Vamos vecinos, que nosotros podemos", mientras que esta recibía el aplauso de todo el vecindario. Más tarde, la propia Ruth compartía el vídeo esta actuación operística en redes acompañado del mensaje: "Hoy he salido al balcón porque tenía la necesidad de cantar. Juntos saldremos de esto, unidos somos más fuertes y volveremos por todo lo alto".

Pero el espectáculo desde la terraza de Ruth todavía no había bajado el telón. Por la noche, la murciana compartía en su perfil de Instagram un concierto de 12 minutos, que además de sus seguidores en esta red social también han podido disfrutar todos sus vecinos. Con canciones como 'Dacing in the rain' o la mítica 'Purple Rain' de Prince, ha hecho las delicias de sus vecinos.

Muchos han sido los que han llenado las redes sociales de Ruth Lorenzo de alagos después de estos conciertos. Para los amantes de Eurovisión, Conchita Wurst, Pastora Soler o Soraya han calificado a la murciana de desprender "luz". Personajes como la cómica Silvia Abril, la deportista Gemma Mengual, Rosa López o Cristina Pedroche, han dejado mensajes coincidiendo como un fan: "Ojalá ser tu vecina".

Ruth Lorenzo, un apoyo para Blas Cantó después de la cancelación de Eurovisión

Además de deleitar con su música a sus vecinos y seguidores, Lorenzo ha tenido tiempo para mandar ánimo a Blas Cantó después de conocerse la noticia de la cancelación de Eurovisión que debía celebrarse en Róterdam en mayo. El también cantanto murciano ha declarado que presentará su candidatura para representar a España en 2021 mientras que RTVE le ha invitado a que lo sea.

Por su parte Ruth Lorenzo ha querido mandar un mensaje de optimismo a todos los fans del festival y en especial para el que iba a ser nuestro representante en 2020 con la canción 'Universo': "Todo pasa por algo. Eurovisión volverá con muchísima fuerza y significando algo completamente diferentes y nuevo. Un beso para Blas. Creo muchísimo en él y estoy con él".

