Joaquín monta su propio show de chistes, baile y 'cante' para pasar la cuarentena: "Me estoy volviendo loco"

La cuarentena debida al COVID-19 nos ha hecho vivir la vida de otra manera, con los límites que supone vivir rodeado limitado por las paredes de la vivienda. Esto está haciendo, que para muchos llevar hacia delante estos días se haya convertido en una misión de alto riesgo. Personas que no están acostumbradas a pasar tiempo en el domicilio habitual, o que se encuentran encerrados con niños ansiosos de movimiento.

Es un caso parecido el que viven los futbolistas, siempre envueltos en entrenamientos, viajes, y compromisos publicitarios. Uno de los que se ha sumado a la campaña de #YoMeQuedoEnCasa ha sido Joaquín Sánchez, jugador del Real Betis, que está demostrando en sus redes sociales que esta cuarentena no le está sentando nada bien: "Me estoy volviendo loco, y ya no sé que hacer", canta en uno de sus vídeos.

El show de variedades de Joaquín Sánchez

El jugador del Real Betis siempre se ha caracterizado por su buen amor y por ser un hombre entregado al show, tanto como futbolista con sus regates y sus sprints en la banda, como fuera de los campos de fútbol donde Joaquín se ha desmarcado como un showman en todas y cada una de sus entrevistas, ya sea con su manera particular de contar las cosas o con su especialidad, los chistes.

Es por eso, que el futbolista está mostrando en sus redes sociales como está viviendo esta cuarentena, y por lo que muestra no lo está llevando de todo bien, ya que como se puede ver en sus stories de Instagram, el jugador del Betis parece que "está perdiendo la cabeza", eso sí con mucho humor.

En sus últimos vídeos podemos ver a Joaquín disfrazado de una especie de sevillana casera, un disfraz hecho con las cuatro cosas que el futbolista ha encontrado por casa. En ese momento, el bético se dispone a mostrarnos uno de sus 'shows caseros', uno de baile para ser exactos. Durante casi dos minutos, 'Hulio' nos muetras sus dotes de bailarín con la canción de fondo 'Bamboleo' de los Gipsy Kings.

Antes del baile, Joaquín nos demuestra como uno se tiene que lavar las manos, algo muy importante en estos días. Así es el jugador del Betis, enseña y entretiene al mismo tiempo. Imperdible.

Previamente a esta muestra de baile y sevillanas, el futbolista y humorista (a ratos), nos mostraba sus dotes para el 'cante jondo' mientras planchaba unas sábanas. Así es como se mostraba el que fuese jugador de la Selección, planchando y cantando unos versos de composición propia: "Me estoy volviendo loco, y ya no sé que hacer. Lo mismo te plancho una sábanas que me pongo a coser. ¡Dios mío! ¡Qué malamente me estoy quedando", cantaba a voz limpia y acompañándolo con risas para terminar. Sin duda, arte no le falta al futbolista.

Joaquín en mitad de uno de sus 'shows' particulares

Este típo de espectáculos de Joaquín han cosechado grandes resultados en redes sociales donde el bético ha conseguido incluso comentarios de jugadores del eterno rival, el Sevilla, como Nolito o Diego Capel, que no han podido mantener la risa. También David Villa, Marc Bartra, Roberto Soldado, o el torero Sebastian Castella, han sido algunos de los que no han podido resistirse con el 'arte' de Joaquín.

Nueva sesión de chistes de Joaquín para combatir el coronavirus

Como no podía ser de otra manera, el bético no ha faltado a su tradicional cita con el humor en forma de chiste. De esta manera Joaquín ha comenzado la cuarentena con una ronda de chistes.

Tras la petición de varios de sus seguidores, Sánchez se ha grabado contando una serie de chistes: "Está preguntándome la gente que dónde estoy... En casa. Digo yo, ¡vamos a contar chistes! ¿qué hacemos los 25 días que nos quedan?".

Y aunque no sean chistes de temática exclusiva sobre el confinamiento o el coronavirus, sí incluía alguno relacionado:

- "Hoy me ha pasado una cosa muy graciosa. Me ha llamado el de Amazon, que estaba pendiente de un pedido, y ¿sabes qué me dice? Que a qué hora iba a estar en casa..."

Vídeo Joaquín Sánchez tira de su particular estilo para contar chistes en su cuenta de Instagram durante la cuarentena.

