Rosa López deja callado a Pablo Motos tras preguntarle por su vida personal: "No hablo de esas cosas"

'El Hormiguero' abría la semana de invitados con Carlos Iglesias, el mítico Benito Lopera de 'Manos a la obra', y también con la ganadora de 'Operación Triunfo' Rosa López.

La granadina ha aprovechado la cuarentena para cumplir un proyecto profesional que tenía en mente desde hace mucho tiempo. Ha convertido e insonorizado un vestidor en todo un estudio profesional de grabación donde componer y grabar sus propias canciones: "Lo he hecho yo durante el confinamiento, antes era el vestidor", afirmaba la triunfita con orgullo.

.@RosaLopez nos habla de su nuevo estudio, nuevas canciones y nuevo amor #IglesiasLópezEHpic.twitter.com/gokncUKb3q — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 1, 2020

El nuevo amor que insipira a Rosa y por el que ha dejado callado a Pablo Motos

Como tantos invitados que han pasado desde que se decretase el estado de alarma por 'El Hormiguero', Rosa también ha querido presentar a su compañera de piso, una perrita llamada Once. Tras esta revelación, Pablo Motos ha querido seguir con las revelaciones, sobre todo con las relacionadas con la vida sentimental de su invitada: "Me han dicho, no se... que a lo mejor en esta cuarentena te ha sentado muy bien y te has enamorado", decía con cierto tono interesado.

Como si de José Luis Perales se tratase, Pablo Motos ha querido saberlo todo sobre este nuevo amor: "¿Cómo ha sido? ¿De balcón a balcón? ¿Por una aplicación?". La cantante confesó que esta historia se fraguó mucho antes de estos meses: "Fue antes del confinamiento y del estado de alarma, en medio de una multitud, en un concierto de Marta Sánchez".

"Estoy muy contenta, pero son cosas que una se queda para ella misma, como tú sabes. Me ha ayudado mucho a componer y me ha dado fuerzas. No lo puedo ver todo lo que yo quisiera, pero bueno, ya habrá tiempo para todo", confesaba Rosa.

Barrancas bromeaba entonces sobre que las mejores canciones de amor se componen después de un desamor, algo que también comentaba la triunfita: "A día de hoy las letras son un poco tontinas y además casi todas es un estribillo pegadizo y no saben ni de qué hablan, una cosa rarísima. El amor ya no es tan cursi. Está en el aire pero está más dentro de nosotros que en una canción, pero bueno. A mí me cuesta. Muchas veces tengo que quitarme la cursilería porque eso no vende", comentaba la granadina.

Lejos de terminar con el tema de su nueva pareja, Pablo Motos continúo insistiendo en conocer más detalles, como si esta persona era la primera en la que pensaba Rosa cuando se despertaba, algo que la granadina afirmaba: "De todas las cualidades que tiene, y ya no te pregunto más que quiero mantener tu intimidad: ¿Qué es lo que más te gusta de él como persona?", seguía preguntando el presentador de Requena.

Ante esta pregunta, Rosa tuvo que ponerle el freno a Motos, dejándolo callado: "Yo no hablo de estas cosas por televisión, cuando quieras quedamos y te lo cuento", contestaba tajantemente dejando a Pablo en fuera de juego.

Tras este tenso momento, todos los colaboradores del programa han comenzado a reírse y Pablo Motos ha cambiado de tema como ha podido. “Bueno, háblame del confinamiento. ¿Te ha recordado a OT?”, ha preguntado entonces antes de continuar con la entrevista dejando a un lado los temas personales.

