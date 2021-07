Rocío Carrasco vive su primer encontronazo en 'Sálvame' con una destacada colaboradora: tensión en plató

Ha llegado el día. Rocío Carrasco ha aterrizado en 'Sálvame' y ya ha tenido su primer encontronazo con una de las colaboradoras más destacadas del formato, con Gema López. La hija de Rocío Jurado, protagonista de la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' se ha referido en estos términos a López. "Gema López se ha llenado la boca de decir que es periodista y ahora es especuladora". Unas palabras que han cargado de tensión el ambiente en el plató.









La relación entre ambas es muy tensa ya que Gema López no termina de encajar que Rocío Carrasco fiche por 'Sálvame'. "No me he callado absolutamente nada de lo que he pensado de Rocío Carrasco. Es el sitio en el que pagan, por eso viene Rocío", decía Gema López hace unos días en referencia a la recién estrenada colaboradora.

Tras estas palabras, tanto Kiko Jiménez como Kiko Hernández, reprochaban la actitud de la periodista. Hoy, Rocío Carrasco no ha perdonado esas palabras de Gema López y le ha enviado ese mensaje dejando entrever que no comparte sus opiniones ni sus últimas declaraciones.









Así, Rocío Carrasco ha llegado con fuerza al que es uno de los programas más importantes de Mediaset. Además, ha irrumpido sola en un plató absolutamente vacío y guiada por una potente luz. De inmediato también ha pedido ayuda para que le hiciesen llegar la enorme caja que esconde la clave de su misión en el formato. "Esta silla me gusta", decía acariciando la silla del presentador mientras probaba otras sillas.

Y desde fuera, en otro plató de la casa, Jorge Javier Vázquez le daba la bienvenida. "Buenas tardes, Rocío Carrasco ha hecho suyo el refrán 'de fuera vendrán que de tu casa te echarán'". Únicamente falta esperar para ver el modo en el que la hija de la Jurado se adapta al trabajo en 'Sálvame', un programa que lleva muchos años en emisión y que siguen millones de personas en España. Por el momento, cabe destacar que no ha trascendido cuál será su misión en el programa pero está previsto que se conozca su labor este miércoles en el formato.

Las palabras que le dedicó Rocío Carrasco a Ana Rosa Quintana

Durante una grabación, Rocío Carrasco indicó cuáles serían las palabras que le trasladaría a Ana Rosa Quintana si se la encontrase por los pasillos: "Buenos días señora, ¿cómo está usted?", decía con una ligera sonrisa.

Unas palabras que la hija de la Jurado acompañaba con una ligera sonrisa refiriéndose a una de las presentadoras más importantes de Telecinco. Anaís Peces, la directora de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' también le preguntaba sobre otros de los rostros más característicos de Mediaset: Beatriz Cortázar, Gema López, Kiko Matamoros o Alessandro Lequio.