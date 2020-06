La dura despedida de Roberto Leal tras tres años en 'Operación Triunfo': "Bonita la gente que es de verdad"

Noche llena de emociones en 'Operación Triunfo', noche de despedidas y noche de cerrar ciclos. Sin saber si habrá alguna edición del concurso en un futuro cercano, 'OT 2020' coronó a Nia como ganadora absoluta, una victoria que se atisbaba desde las primeras galas del concurso.

También fue una noche especial para otra de las estrellas del concurso en sus últimas ediciones, una parte fundamental del éxito reciente del talent. Roberto Leal se despedía del programa que le había catapultado a la primera fila de presentadores nacionales tras su primera aventura en prime time. El andaluz se ha ganado al público desde la primera gala de 'OT 2017', y ha sido protagonista de momentazos, de bailes, y alguna que otra actuación dentro del el Chat.

"Va a ser una gala muy emocionante porque vamos a conocer al ganador o ganadora, por vosotros que estáis en casa disfrutando y también por mí, porque hoy cerramos ciclo", comenzaba su última gala sin hacer referencia a su propia despedida aunque ya se encargó el programa de ello.

Sopresas y una entrevista muy especial

La gala transcurrió con la normalidad habitual de una final de este calibre hasta que conectaron con la Academia para hablar con los profesores. Ahí, Noemí Galera que siempre ha mostrado muy vinculada al presentador andaluz rompía el hielo sobre su despedida: "¿Cómo estás viviendo tu último programa?". Una preguntaba que sacaba el lado más sincero de Roberto Leal: "Estoy más desubicado de lo normal".

Sin embargo, en ese momento era Leal quien sorprendía a la directora de la Academia al hacerle llegar un ramo de flores enorme hasta donde estaba en forma de regalo: "Eso es para ti como directora, también para los profesores por todo el cariño que me habéis demostrado desde el principio. Y no es nada comparable a lo que me llevo dentro", expresaba cariñosamente el presentador mientras se cruzaban las muestras de aprecio entre presentador y profesores. "Sabes que te quiero", le respondió Galera devolviéndole la conexión para que pudiera seguir con la gala.

Samantha sorprende a Roberto Leal en 'Operación Triunfo'TVE

Para sorpresa de Leal era Samantha quien en un momento de la gala sacaba su faceta polifacética y de show woman ocupando el papel de presentadora para hacer un recorrido por los tres años que ha estado el andaluz llevando las galas del talent musical. La concursante valenciana demostró que si no le va bien en el mundo de la música siempre lo puede intentar delante de las cámaras y emocionó a Roberto con un vídeo de sus mejores momentos. "Qué bonito, muchísimas gracias. Gracias por esto al equipo", agradecía Leal.

Continuaba Samantha llevando el peso del programa y del homenaje particular a Leal: "Estamos muy contentos todos de haberte conocido. Nos acordamos de ti en 2017 cuando empezaste en 'OT' y ha sido un placer compartir con una persona como tú que eres maravilloso, eres un amigo más. Para que no te olvides de nosotros, de las tres ediciones que has presentado esto es para ti. El sofá en miniatura de 'OT'. Porque te mereces lo mejor que te venga en esta vida. Te mereces todo, tú, tu acento andaluz, tu saber estar y todo", explicaba perfectamente la valenciana agredeciendo en nombre de todos el papel de Roberto en el programa.

"Algún día podré decirle orgulloso a mi niña que su padre fue uno de los presentadores de 'Operación Triunfo'"

La gala siguió su transcurso y llegó el momento de conocer al ganador de la edición. Roberto Leal pronunciaba que la ganadora era Nia y cedía el protagonismo a la canaria. Justo antes de despedir la edición y dar paso a la última actuación de todos los concursantes cantando 'Díselo a la vida', Leal aprovechaba para dirigirse a los espectadores y despedirse desde el corazón: "'Operación Triunfo' se acaba y quería deciros que hace 3 años, en 2017 cuando me ofrecieron presentarlo, hacía nada que había nacido mi niña Lola. Imaginaos la cantidad de cosas bonitas que me han pasado desde entonces hasta ahora, a nivel personal y en lo profesional. Y en lo profesional, la mayoría de ellas me han ocurrido en este plató".

Después dejó hueco para los agradecimientos: "A TVE por haber confiado en mí, a Gestmusic, una productora de la que me habían hablado maravillas y puedo decir que sois grandísimos compañeros, que me llevo un montón de amigos que seguro que nos vamos a volver a encontrar. Gracias de corazón porque me lo habéis hecho muy fácil. Gracias también al público porque sin vosotros esto no tendría sentido".

Para finalizar dejó unas palabras preciosas, con homenaje a Pau Donés incluido: "Algún día, cuando mi niña sea un poco más grande, podré decirle orgulloso que su padre fue uno de los presentadores de 'OT'. No dejéis nunca de ser verdad, así lo han demostrado las últimas ediciones de 'OT'. Bonita la gente que es de verdad, como decía Pau Donés. Muchísimas gracias, os quiero y os llevaré siempre en el corazón".

