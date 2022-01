Así les cambió la vida el bote de Pasapalabra: estafas, un ganador en la cárcel y un serio accidente de coche

'Pasapalabra' es el concurso más visto y seguido de Antena 3. Asimismo, es el espacio líder en su franja horaria al sumar más de un 20% de share de media, logrando dejar en la sombra a 'Sálvame'. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a Atresmedia, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras en el informativo de la noche. Logrando así que Atresmedia mantenga el liderazgo tras arrebatar el primer puesto a Mediaset.

Desde su segunda etapa en Antena 3, dado que se emitió originalmente en esta cadena durante seis años, el concurso ha cosechado un gran éxito. No obstante, muchos de sus espectadores vienen de sus 12 años de emisión en Telecinco. Por ello, teniendo en cuenta sus más de dos décadas en la parrilla televisiva, han pasado muchos concursantes y afortunados que han logrado hacerse con el bote.

Muchos de estos participantes se recordaron la semana pasada en el concurso, dado que llevaron a cabo el especial ‘Copa de maestros’, una entrega en la que ocho míticos concursantes, que ya se vieron las caras en el pasado, compitieron entre ellos para hacerse con el bote de 50.000 euros. Fue una competición muy reñida, dado que todos contaban con una gran experiencia y ya habían sido ganadores en su etapa pasada en el programa. Finalmente, Antonio Ruiz se hizo con la victoria.





Los ocho maestros seleccionados fueron Carlos Adán, ganador en el año 2017 de un bote de 318.000 euros; María Herranz, ganadora de 180.000 euros en 2010; Eduardo Benito, ganador en 2006 del bote más grande de la historia en Pasapalabra, cifrado en 2.190.000 euros; Antonio Ruiz, ganador en 2017 con 1.164.000 euros; Susana García, quien ganó 450.000 euros en 2015; Marta Sierra, con 96.000 euros en 2007; Fran González, el más reciente con 1.542.000 euros en 2019, y Juanpe Gómez, con 1.674.000 euros en el año 2013.

A estas desorbitadas cifras de dinero hay que sumarles las del resto de ganadores y de los últimos que han logrado resolver el Rosco en el espacio presentado por Roberto Leal. Tras más de 300 programas y varios récords, Pablo Díaz fue el primero en hacerse con el bote en la nueva etapa del concurso. Después de enfrentarse a otros míticos concursantes cono Luis de Lama o Javier Dávila, se hizo con 1.828.000 euros. De igual manera, la última en lograr resolver el Rosco por completo fue Sofía Álvarez. Con 62 programas a sus espaldas, logró resolver las 25 palabras del Rosco y llevarse consigo el bote de 466.000 euros.

Como consecuencia, hay una misma pregunta que ronda por la cabeza de los millones de espectadores que han acompañado a los concursantes desde sus inicios: ¿Cómo cambia la vida de los concursantes tras ganar el bote?









Sofía Álvarez

Sofía fue la última concursante de ‘Pasapalabra’ que logró resolver el Rosco por completo. La cantidad de dinero que se llevó no le ha servido para vivir sin preocupaciones, pero sí para mejorar su día a día y poder permitirse algún capricho. Tal y como aseguró la concursante, su única intención era poder vivir tranquila con sus 462.000 euros. No obstante, lo único que tenía claro es que quería organizar un viaje a Nueva York para irse con sus hijos.

“Si que es verdad que ya me he puesto a preparar el viaje a Nueva York. Ya he preguntado y creo que vamos a ir en Pascua”, contaba en una entrevista para COPE. “También estoy mirando cositas para saber qué me apetece hacer, que podría aportar a la chavalería...”, agregaba, haciendo referencia a que estaba pensando en gastárselo en sus hijos o algún proyecto personal que le apeteciese llevar a cabo.

Asimismo, sin tener en cuenta lo económico, la participante aseguró que la vida le ha cambiado a mejor: “Lo que más ha cambiado es que no tengo que bajar a Madrid, puedo leer de otra forma, sin presión. Además, puedo leer lo que me da la gana y eso es una felicidad tremenda. Es verdad que, por las tardes, no trabajo porque no tengo necesidad. Duermo de otra manera, como que ya he hecho la tarea. Lo que más noto es que tengo paz porque ya he acabado la tarea. Y solo saber que el dinero está ahí, me da tranquilidad… También me ha encantado volver a la rutina. Lo de volver a trabajar sin toda la presión añadida de tener que hacer más cosas”, contaba, reconociendo que trabaja menos horas que antes.









Pablo Díaz

Pablo Díaz hizo historia en la etapa del concurso en Antena 3. Además de hacerse con 1.828.000 euros, se convirtió en el ganador más joven de la historia del programa. Tras cumplir con su promesa de teñirse el pelo de azul si se hacía con el bote, invirtió el premio en lo que tenía pensado. Su principal objetivo era independizarse, lo que ha logrado. Aunque gran parte fue destinada a Hacienda, el participante no ha tenido problema a la hora de elegir casa. Además, continua su faceta como personaje televisivo como streamer en Twitch.

Asimismo, tal y como confesó a Susanna Griso en ‘Espejo Público’, también se gastó dinero en algunos caprichos: “En lo primero que me lo he gastado ha sido una Nintendo 64 y en una Nintendo Switch". No obstante, su primera idea la tenía clara: "Lo quiero emplear para ayudar a mis padres, si les falta cualquier cosa en el terreno económico que no tengan problema y, luego, también en independizarme, algo que no mucha gente de mi edad puede decir...", confesaba tras reconocer que también quería hacerse un viaje con su novia.









Fran González

Fran González es recordado, además de por la elevada cantidad de dinero que logró embolsarse, por ser el último ganador de Telecinco. Según aseguró el concursante, además de ahorrar, invertiría los 1.542.000 euros en ayudar a su familia, especialmente a sus hermanos y padres. “Ahí está en el banco para cuando lo necesite. Es una cantidad importante con la que podré ayudar a mi familia. Aún no he asimilado todo, tengo que ver con un poco de tranquilidad cómo hago las cosas”, contaba en una entrevista para ‘El Confidencial’.

“Quiero ayudar a mis hermanos para que se puedan comprar una casa y que mis padres vivan tranquilos. Nunca hemos estado con el agua al cuello, pero este dinero da más holgura. Ya pensando en mí, me gustaría seguir ampliando mis estudios, hacer un doctorado, igual otro máster. También me gustaría viajar, empezar por Europa, que tenemos lugares increíbles”, agregaba.

En un principio, el concursante tenía otra idea en mente. Tal y como contó en el programa, quería crear un proyecto junto a su padre dedicado a investigar en el ahorro gracias a la tecnología led, pero, finalmente, no lograron sacar hacia adelante el proyecto.

No obstante, sigue teniendo en mente su sueño de abrir un laboratorio, pero cree que no es el momento: “Es mi sueño, pero cuando uno ya aterriza no sabe cómo abordarlo. Es algo muy difícil y con el premio que tengo es inviable, hace falta mucho más dinero. Y más experiencia. Al final yo estoy empezando en esto y no puedo ser tan pretencioso de meterme en un proyecto tan grande... En el futuro se verá”.









Eduardo Benito

Eduardo Benito es un mítico concursante por lograr hacerse con el bote más elevado del programa. En 2006, hizo historia al completar el Rosco en su primer día como concursante, convirtiéndose así en el mayor ganador al embolsarse 2,19 millones de euros. A pesar de la elevada cifra del premio, el participante quiso mantener la calma y utilizar el dinero para vivir bien.

Lo primero que hizo fue terminar de pagar su hipoteca tras decidir vivir en la misma casa. A diferencia de otros compañeros, quiso seguir trabajando e invertir parte del premio en mejorar el negocio familiar que sigue funcionado actualmente, dedicado a la carne y productos gourmet.









Carlos Adán

Carlos Adán es uno de los concursantes históricos de 'Pasapalabra', dado que pudo enfrentarse a las pruebas en dos ocasiones. Participó por primera vez en 2011, pero, tras 39 programas, fue eliminado. A pesar de ello, logró embolsarse 45.600 euros. Desde entonces, pasó por diferentes concursos televisivos como 'Cifras y letras' (2008) o '¿Quién quiere ser millonario?'. Hasta que en 2017 logró volver al concurso de Antena 3 y quitarse la espinita al resolver el Rosco.

El ingeniero se llevó a casa los 318.000 del bote y no dudó en gastárselos en caprichos tanto para él como para su familia. “Afortunadamente, como tengo una buena situación económica y un trabajo estable con buen sueldo, en mi caso no me supuso un gran cambio. Fue sobre todo la satisfacción de superar un reto. Obviamente el dinero siempre viene bien, de hecho, le regalé a mi hermano, a mi cuñada y a mis sobrinos un viaje muy chulo que hicieron por Italia y parte de España, y también un viaje a mis padres por la Selva Negra de Alemania”, contaba en una entrevista para ‘El Confidencial’.

“Yo no gané una cantidad como la de David Leo (1.866.000 euros), que eso sí te cambia la vida, pero es cierto que cualquier premio de este tipo te deja un colchón de ahorro más grande. No hay que olvidar tampoco que siempre hay una parte que se queda Hacienda”, aclaraba, dejando claro que también había ahorrado una parte.









Miguel Rodríguez

En el caso de Miguel Rodríguez, el motivo por el que decidió participar en ‘Pasapalabra’ era muy diferente al del resto. En 2009, logró resolver el bote y llevarse 240.000 euros. Su objetivo era hacerse con el premio para recuperar el dinero que había estafado a decenas de personas con unas inversiones ruinosas en bolsa. No obstante, el premio no fue suficiente para saldar sus deudas y volvió a ser denunciado. Como consecuencia, en 2015, fue condenado a prisión por dos años y cuatro meses.

Rodríguez ha sido condenado a prisión en dos ocasiones por estafa, pasando así por la cárcel de Teixeiro. El acusado fue señalado como un estafador "continuado" por defraudar al menos dos millones de euros a un centenar de personas, entre los que se encontraban tanto a clientes de un barrio obrero como a su propia familia. En su estafa piramidal, ofrecía intereses imposibles del 10% anual.

A una de sus víctimas la convenció con sus ordenadores donde, en cada pantalla, todas las acciones de bolsa en que supuestamente iba a invertir subían y subían. "Todo estaba en verde. Nos dijo que era seguro. Que iba a la Bolsa alemana. Y ahora creo que eran sólo salvapantallas colocados para engañarnos", afirmaba la fuente para ‘El Mundo’. "Habiéndose enterado por primas de su mujer de la posibilidad de inversión que ofrecía Asfin Coruña [la tapadera de Miguel Rodríguez], él mismo acudió a la oficina del acusado en dos ocasiones en septiembre de 2005", agregaba. La persona afectada debía ser abonada con 19.200 euros por mandato judicial. "Al menos me consuela que va a seguir en prisión", decía en el mencionado medio.









Antonio Ruiz

El concursante se hizo con los 1.164.000 euros del bote. Su alegría fue tal que lo celebró rapándose el pelo en directo. Desde el principio, Ruiz aseguró que el premio sería para su hija: "Quiero gestionarlo bien para que ella, que es muy pequeña, pueda aprovecharlo en el futuro”. “Han sido años muy erráticos profesionalmente. El dinero va a servir para que mi hija de mayor sea libremente lo que quiera”, insistía, contagiando su emoción a Christian Gálvez.

A este bote, pudo sumarle los 50.000 euros que ganó este 2022 al hacerse con la victoria en ‘Copa de maestros’, el especial que organizó ‘Pasapalabra’ y en el que se enfrentó a Susana García en el Rosco.









Susana García

Susana García fue una de las concursantes seleccionadas para ‘Copa de maestros’ y llegó a la final, la que perdió frente a Antonio Ruiz. A pesar de ello, es un mítico rostro del concurso, ya que ha participado en tres ediciones del programa. García no solo se embolsó un "bote chiquitín", de 45.000 euros en 2002, también se hizo con 450.000 euros a mediados de 2015 y, un año y medio después, ganó también otros 30.000 euros tras proclamarse ganadora de la segunda edición del 'Bote Másters', la liga particular en la que compiten entre sí los mejores concursantes de los últimos años.

No obstante, el premio no le permitió vivir de ello y sigue dedicándose a la traducción e interpretación. A pesar de ello, parte del premio lo invirtió en su negocio y en viajar. “Trabajo de ello, de hecho, monté en el 2015 una pequeña agencia con Isabel, mi socia y compañera de la carrera. Llevamos toda la vida trabajando como autónomas porque te da la libertad de criar a los niños y de trabajar. Estamos muy contentas y por suerte nos va muy bien. La verdad es que a mí me gusta traducir, así que ¿para qué cambiar?”, contaba en una entrevista para ‘El Confidencial’.

Asimismo, también lo invirtió en viajar: “Hicimos un viaje. Me llevé a los niños, que entonces eran pequeños, a Italia. Una parte lo hemos destinado a nuestras vacaciones, pero queda mucho para la educación de ellos. Lo guardamos por si el día de mañana querían estudiar una carrera. Hay que ser previsor porque, a veces, la vida viene mal nada y 200.000 euros no te permiten dejar de trabajar. A mí el bote de 'Pasapalabra' me ha dado una tranquilidad muy grande”.









Marta Sierra

Marta Sierra es una concursante televisiva que comenzó su andadura en ‘Pasapalabra’. Tras participar en 'Saber y ganar' y '¿Quién quiere ser millonario?' volvió al programa que la vio nacer en la pantalla al formar parte de la ‘Copa de maestros’. Esta vez, no ha logrado hacerse con el bote, pero sí lo hizo en 2007. Sierra fue la primera en hacerse con el bote en la etapa del programa en Telecinco y se hizo con 96.000 euros.

"Estaba muy nerviosa y a medida que iba avanzando el concurso me ponía más nerviosa aún. Christian intentaba tranquilizarme mientras me recordaba que me quedaban dos palabras para conseguir los 96.000 euros, pero yo lo veía inalcanzable", contaba en una entrevista tras reconocer que no se había preparado para el Rosco: "No me he preparado de ninguna manera especial. Llevo haciendo crucigramas desde que era pequeña y creo que esto me ha podido ayudar. Además, mi madre, que era una gran apasionada de la lectura, me inculcó esta afición de niña y a medida que fui creciendo siempre he tenido un libro a mi lado".

Lo primero que se le pasó por la cabeza comprar tras recibir el premio fue comprarse un “coche”: "Tuve un accidente hace tres años y siniestré el que tenía… Quiero llevar a cabo algunas reformas pendientes en casa, viajar a Namibia dentro de unos días y este invierno realizar un viaje a Australia, país que siempre he deseado conocer".









David Leo

David Leo ganó 1.866.000 euros, un dinero con el que dijo que quería cumplir el sueño de viajar a Japón. Años después, aseguró que tan solo ha invertido una pequeña parte y que su vida no ha cambiado mucho desde entonces. Sin embargo, parte del premio le permitió dedicarse a su pasión: la poesía. Hasta ahora ha publicado 'Nueve meses sin lenguaje', 'Urbi et orbi', 'Dime qué' y 'La poesía más joven', obra escrita junto a Jesús Baena, Diego Medina, Cristian Alcaraz y Jorge Villalobos.

"Lo primero que hice fue viajar a Japón, pero poco más. Produje un cortometraje tras estudiar el curso pasado Dirección y Guión de Cine, pero vamos, algo amateur, un viaje a mis padres... Sin tacañear, pero tampoco derrochando, que, bueno, el dinero es el que es", contaba. "No tengo el agobio de pensar a qué dedicarme económicamente para ganarme el sustento. Pero por lo demás, igual: lectura, películas, estudiar...", explicaba en una entrevista concedida a 'El Español'.