La divertida ocurrencia de la hija de Roberto Leal que arrasa en redes sociales: "Hola polissía"

Roberto Leal tiene una debilidad (como es normal) por su pequeña Lola. Y es que, la niña, que pronto se convertirá en hermana mayor está en un momento de lo más divertido. Ya habla con su media lengua y tiene unas ocurrencias que hacen que su padre esté desternillado constantemente. No es para menos.

Uno de los episodios más recientes que ha vivido ha sido tan divertido, que Roberto no dudó en compartirlo en redes sociales y el vídeo se ha viralizado. Los niños no dejan de sorprender e ilusionar a su paso allá por donde van. En esta ocasión el presentador quiso mostrar la discusión interna que tenía con la ''polísía'' por una ''loca'' (roca) que se había puesto en su camino. El vídeo no tiene desperdicio.

La familia crece

No cabe duda que la familia está en un momento dulce. Y es que, aunque Leal perdió a su padre el año pasado, durante estos doce meses el amor de los suyos y sus chicas ha sido cura. Ademásm pronto darán la bienvenida a su bebé. Recordemos que hace muy poco tiempo Sara Rubio, la mujer de Roberto Leal, revelaba que está en su tercer trimestre de embarazo sin embargo no habíamos visto ninguna publicación en la que nos mostraba su tripita, pero todo eso ha cambiado y apenas unos días antes de que acabe este 2020 Rubio nos devuelve la alegría con una tierna foto.

La periodista ha querido compartir con todos sus seguidores una bonita captura que retumba felicidad y refleja el gran momento que vive junto a su familia. “Ahora sí, primeros besos retratados” escribe junto la foto en el que su hija Lola, de tres años está presente y se la ve dándole un besito al vientre de su mamá.

Lola y sus papás están a poco tiempo de poder darle la bienvenida al nuevo miembro de la familia y la ilusión que les rodea es algo que se nota en los comentarios que hace el presentador en el programa Pasapalabra, que presenta cada tarde.

“Dicen que los segundos son unos supervivientes… y parece que lo son hasta antes de nacer. De 28 semanas y ni una sola foto del embarazo” escribía Sara, mostrando una imagen de cuando estaba esperando a Lola. Estos demostró su sentido del humor y fue muy aplaudida por su marido. La bonita pareja celebraron su aniversario de boda hace nada tras casarse el 19 de septiembre de 2015, y ahora la llegada de del nuevo bebé será el mejor regalo que reciben desde que tuvieron a la pequeña Lola. La familia también tiene una mascota llamada Pepa, que ya se ha hecho famosa en redes tras protagonizar en muchos de los divertidos vídeos de Roberto.

Como muchos padres, el presentador de Pasapalabra se sinceró sobre la gran preocupación que vivió al contagiarse de Covid-19 el pasado agosto, cuando tuvo que confinarse con toda la familia debido al riesgo que suponía para su mujer embarazada. "Mi preocupación era esa porque hay mucho desconocimiento sobre el tema", comentaba.

Roberto Leal es uno de los personajes más queridos de la televisiónen nuestro país y cada día se pone al frente del concurso Pasapalabra, uno de los espacios con mayor audiencia del panorama televisivo.

¡Que ganas de conocer al nuevo peque de la familia!

¡Felicidades!