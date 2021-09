Roberto Brasero se sincera y explica uno de los momentos más difíciles vividos en Antena 3: "A la misma hora"

Uno de los rostros televisivos de la meteorología en nuestro país es Roberto Brasero. El presentador cuenta con una amplia trayectoria como periodista y con una década a sus espaldas presentando el espacio 'Tu tiempo' en Antena 3. Roberto se ha sincerado en una entrevista, en la que no ha dudado en confesar uno de los momentos más difíciles que ha vivido a lo largo de su carrera.

El periodista, natural de Talavera de la Reina, llegó a Antena 3 en el año 2005 cuando, pero fue cinco años después cuando dio el salto para convertirse en 'hombre del tiempo', papel por el que es actualmente conocido. Desde la cadena de Atresmedia presumen de contar un presentar que intenta transmitir el tiempo "de la manera más fiel posible", desplazándose hasta el lugar de los hechos, calzándose las botas o desplazándose hasta una playa de nuestro país para "contar de primera mano lo que está pasando".

Su programa 'Tu tiempo' ha evolucionado en su década con Brasero al frente. Actualmente los espectadores pueden participar en él enviando sus fotografías a través de las redes sociales, que son emitidas posteriormente. Además el espacio cuenta con pequeños reportajes vinculados a la meteorología que se emiten al final de la previsión del tiempo.

Orgulloso de este pedazo de equipo… y de ser compañero de este chavalillo que ayer se pasó a felicitarnos por los 10 años de programa ??

20 hacen ya de su emocionante relato de las Torres Gemelas que hoy todos recuerdan… y que nunca olvidaremos. Matías Prats eres muy grande ?? pic.twitter.com/PrIzPzqbkB — Tutiempo (@tiempobrasero) September 11, 2021





Roberto Brasero se sincera sobre el espacio 'Tu tiempo' de Antena 3

En una entrevista concedida a 'ABC' el presentador ha hablado sin tapujos del espacio, de estos diez años en el programa y de todo lo vivido. Al ser preguntado por la respuesta de la audiencia, Roberto Brasero ha asegurado que el interés de los espectadores es "indiscutible". "Por mucho que la cadena se hubiera empeñado en emitir un programa, si el contenido no tuviera aceptación habríamos durado dos días en antena. El equipo de 'Tu tiempo' busca fomentar el interés de la ciudadanía, que se nota en los datos de audiencia y también en el 'feedback' de los telespectadores, sobre todo cuando me paran por la calle", comentaba.

Ante la pregunta del momento con el que se quedaría de la década, el presentador ha asegurado que cada temporada ha vivido "experiencias muy especiales". "Me quedo con los momentos en que los cambios de estación se producían a la misma hora que el programa y lo celebrábamos con una fiesta. Un año, por ejemplo, recibimos al otoño con una orquesta filarmónica en el parque del Retiro en Madrid. También he montado en globo, en un caza del ejército. He llegado a lo más alto que puede llegar un hombre del tiempo, que es sobrevolar las nubes", explicaba.

Y recordaba también uno de los momentos más difíciles "a nivel profesional". "El temporal Filomena ha sido uno de nuestros mayores retos informativos y estoy orgulloso de haberlo superado con creces. Fue un momento difícil, pero le pusimos muchísimo esfuerzo y una gran capacidad de coordinación para que la información fuera impecable".