Roberto Brasero no se muerde la lengua en Antena 3 por el detalle de algunos conductores en plena borrasca

Roberto Brasero, presentador del espacio de 'El Tiempo' en Antena 3, ha publicado una serie de vídeos en sus redes sociales pidiendo durante toda la tarde de este viernes a los ciudadanos que se tomaran en serio a la borrasca Filomena, que desde hace varias horas está dejando una nevada histórica en la ciudad de Madrid. En este sentido, el meteorólogo ha pedido intentar que la gran nevada no se convierta en un auténtico caos en la capital de España.

"Vamos a ver, que no estamos diciendo las cosas por decir y va a seguir nevando y acumulándose nieve, y no sabemos que a veces no podemos conducir", ha explicado Brasero en uno de los primeros vídeos publicados en las puertas de las instalaciones de Atresmedia.

Vamos a intentar que la GRAN NEVADA no acabe siendo el GRAN CAOS ¡poR FAVOR !!! Esto está pasando AHORA aquí al lado de Antremedia, en un momento se lía !!! �� pic.twitter.com/obwFLlv3Cj — Tutiempo (@tiempobrasero) January 8, 2021

En el siguiente vídeo, el rostro televisivo ha seguido analizando la situación y ha sido testigo de que la situación ha seguido empeorando: "A ver cómo llega la quitanieves hasta el punto donde está el atasco. Ni uno sin cadenas y el autobús marcha atrás, resbalando. Para eso avisamos".

Y así es como empiezan las cosas.

A ver cómo acaba. pic.twitter.com/8wZCeDdU53 — Tutiempo (@tiempobrasero) January 8, 2021

Por último, Brasero ha sido testigo de cómo un coche ha patinado por culpa de la nieve, impidiendo que avanzase: "Comienza los problemas: coches que patinan por ir sin cadenas y detrás otros. Bloquean la carretera y ya tenemos el problema montado, joder".

Y así es como empiezan las cosas.

A ver cómo acaba. pic.twitter.com/8wZCeDdU53 — Tutiempo (@tiempobrasero) January 8, 2021

Madrid es una de las comunidades más afectadas por los efectos de la borrasca, que ha dejado cantidades de nieve poco habituales. Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha insistido esta noche en que no se use el vehículo para circular por la región "salvo que sea estrictamente indispensable".

Ante el anuncio de nevadas más intensas en las próximas horas las autoridades tanto locales, como autonómicas y estatales han dispuesto dispositivos especiales con quitanieves, toneladas de sal y servicios de emergencias y rescate.

El Ministerio de Transportes ha dispuesto 1.305 máquinas quitanieves y 221.508 toneladas de fundentes para hacer frente a las nevadas en Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja, Madrid y Región de Murcia. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha asegurado que hay "suficientes medios" y además "han funcionado". "No nos ha pillado por sorpresa, estaban claras las previsiones y yo diría que se ha montado el dispositivo más importante de la historia en este sentido", ha incidido en declaraciones a Antena 3. Ábalos ha insistido en que se eviten los desplazamientos innecesarios.

Europa Press

También te puede interesar

Grupo Risa desafía a la borrasca Filomena y a su novio Maldonado con una versión de 'La Macarena'

La borrasca Filomena colapsa el centro de España y deja una nevada histórica en la ciudad de Madrid