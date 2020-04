Risto sale en defensa de Jorge Javier tras los ataques de la extrema derecha: "Esta gentuza no nos va callar"

Jorge Javier Vázquez denunciaba esta semana en 'Sálvame' que esta siendo víctima de toda la maquinaria de la extrema derecha. “Recuperaron un vídeo mío de hace años y, manipulando, se mezcla con imágenes actuales, y se dicen unas cosas que jamás pronuncié sobre la gente mayor”, confesaba en su programa, mientras señalaba que durante las últimas semanas estaba recibiendo miles de mensajes de insultos y amenazas.

que mienten y crean más alarma. Algunos ya lo habréis visto, estoy siendo uno de los protagonistas de esos bulos con un vídeo manipulado y totalmente descontextualizado. — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) April 7, 2020

Ante esta denuncia, muchos son los compañeros de profesión que han querido posicionarse apoyando al que fuera presentador de 'Aquí no hay tomate'. Todas estas críticas, explicaba Jorge Javier, le llegan después de no mostrarse crítico con el Gobierno y su gestión de la crisis del coronavirus, pero a pesar de ello el catalán no se arrepiente de su actitud y lanzó un "no conseguirán callarnos" en señal de resistencia.

Otro catalán y compañero de profesión y grupo de comunicación, Risto Mejide ha querido salir en defensa de Jorge Javier ante estos ataques supuestamente organizados por la extrema derecha y que el propio presentador de 'Todo es mentira' ha confesado haber sufrido.

Risto Mejide y Jorge Javier Vázquez durante una entrevista Mediaset España

Risto al borde de dejar la televisión, y su defensa a Jorge Javier Vázquez

Risto Mejide se ha hecho eco de esta denuncia de su compañero de profesión y ha afirmado en 'Todo es mentira' que "todos hemos estado ahí en algún momento, me consta que todos y cada uno de los que estamos en este programa hemos sufrido este tipo de acoso", decía señalando a compañeros como Marta Flich que confesaba que: "Los ataques siempre vienen del mismo sitio y origen. Desde el argumentario falso, donde cosas manipuladas, ponen en nuestra boca que no hemos dicho. Es bastante agresivo y desagradable el tema", decía lamentándose.

Risto se ha posicionado en defensa de Jorge Javier y también ha querido contar una experiencia personal parecida a la del presentador de 'Sálvame' y que también ha vivido durante estos últimos meses, una experiencia que dejó "a punto de no presentar más este programa". Comenzaba el marido de Laura Escanes contando que: "Estuve a punto de dejar de presentar este programa. Jorge Javier ha hablado de 1.000 mensajes, a mí igual me llegaron más de 10.000 durante ese fin de semana".

Mejide se refería a un vídeo en concreto en que VOX compartió de forma descontextualizada un fragmento de su programa, en el que el presentador bromeaba con el contagio de Ortega Smith y Carlos Zambrano. "Desde las autoridades se nos decía que esto era una gripe y que no pasaba nada, siendo nosotros un programa de humor, hacemos humor de todo, de eso, del coronavirus y de lo que haga falta", exponía Risto ante las cámaras.

Sin embargo, cuando la crisis sanitaria se agravó y "empezó a haber muertos, es cuando lo cogen, lo recortan y dicen 'Risto Mejide se está riendo de los muertos'". A pesar de todas las polémicas que el presentador ha protagonizado a lo largo de su vida, ha reflexionado sobre que hay algo que no soporta: "Si algo no soporto es la indecencia, porque me considero una persona honesta y siempre que aparezco en cámara siempre digo lo que pienso, aunque sea algo equivocado, ha continuado recordando que fue Trending Topic 17 horas", decía con tono de enfado.

Tras todas estas situaciones vividas el presentador ha confesado que tuvo dos opciones: "En ese momento tuve dos opciones: hundirme y decir no quiero molestar ni ofender a nadie, me quedo en mi casa. O lo que hice: gracias a Dios el productor de este programa, Óscar Cornejo me llamó y me dijo '¿desde cuándo te has escondido tú?' Y aquí estoy". Mejide ha concluido apoyando las palabras de Jorge Javier: "Esta gentuza no nos va a callar. Le guste o no le guste a esta gentuza, aquí estamos".

