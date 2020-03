Vox no perdona ni una al programa de Risto: "Sois basura"

'Todo es mentira' es el programa de televisión de Risto que se califíca a sí mismo como un programa valiente, satírico e irreverente pero con una importante dosis de información. Un programa que sirve como barra libre para que Risto se desahogue con el tema de actualidad o el personaje que le plazca

Nunca olvidaremos lo que están haciendo los progres en plena alerta sanitaria con más de 47 muertos.



Sois basura. pic.twitter.com/LIQ081kmO5 — VOX ���� (@vox_es) March 11, 2020

Con poco más que de un año de vida en televisión, no hay día que 'Todo es mentira' no genere algún titular polémica o que Risto no protagonice un enfrentamiento con alguien. Un ejemplo, el que tuvo en directo en el plató con el expolítico de Ciudadanos Juan Carlos Girauta.

Uno de los objetivos favoritos del programa de Risto es el partido político Vox y sus miembros. Muchas son las polémicas que se han generado en este sentido, con invitados del partido presidido por Santiago Abascal o directamente con chistes y comentarios que no ha sentado demasiado bien a la tercera formación política del país tras las elecciones del 10 de noviembre.

Estos enfrentamientos han provocado en muchos casos que las cámaras y los reporteros del programa hayan sido vetados en los actos de Vox como represalia a las continuas faltas de respeto y los "ataques insultantes", tal y como ha declarado en algunas ocasiones desde la organización del partido.

Bromas sobre el coronavirus de Ortega Smith y un mensaje: "Sois basura"

La paciencia de Vox con 'Todo es mentira' y con Risto parece haber llegado a su límite después de las últimas bromas emitidas por el programa después de que se conociera el positivo de contagio de coronavirus de Ortega Smith y tratando el contagio también de Carlos Zambrano.

En su cuenta de redes sociales, el partido liderado por Abascal, ha compartido un fragmento donde se puede ver como se frivoliza con el contagio por coronavirus del diputado de Vox por Cádiz de Carlos Zambrano. En él se puede ver como el reportero Fabián Pérez, informaba de este contagio con algo de retranca mientras las risas de Risto y del resto de la mesa de colaboradores se colaban en pantalla. Se llegaban a escuchar comentarios del tipo "cuidado con Zambrano, me la agarra con la mano", mientras que Fabián advertía el 25 de febreros fue el último día que estuvo en el congreso.

Risto, lejos de frenar las risas, o de frenar a su reportero, animaba más el ambiente: "Ahí tenéis la cara (mientras ponían una foto del diputado de Vox), cuidado porque el virus también va por el aire".

Estos comentarios no han pasado desadvertidos por Vox que no ha duda en denominar al programa de "basura": "Nunca olvidaremos lo que están haciendo los progres en plena alerta sanitaria con más de 47 muertos. Sois basura".

