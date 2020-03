Jorge Javier se declara víctima de Vox y defiende a Sánchez: "¿Crees qué el Gobierno quiere matar a la gente?"

Es una de las personas que más titulares esta generando estos días, quizás porque es uno de los presentadores que más horas echan en las pantallas de la televisión española en directo en medio de toda esta crisis del coronavirus.

Jorge Javier Vázquez es uno de las caras más reconocidas de la televisión y nunca ha ocultado sus preferencias políticas y sus opiniones según que temas, algo que le ha generado más de un problema en las últimas semanas. 'Sálvame' se ha adaptado a estos tiempos que estamos viviendo para hablar en muchos casos del coronavirus con la presencia de políticos y expertos en la materia, algo que ha agravado más la imagen de Vázquez en el plano político.

Tras un 'Sálvame Deluxe', donde contó con la presencia de políticas como la ministra de Igualdad, Irene Montero, o Begoña Villacís de Ciudadanos, el presentador ha denunciado que ha recibido mensajes insultándole.

"Se ha politizado el coronavirus", ha dicho el presentador #EnCasaConSálvame https://t.co/bGMPF0X20C — Sálvame Oficial (@salvameoficial) March 30, 2020

Jorge Javier, "víctima" de Vox y defensor del Gobierno

Tras recibir estos mensajes Jorge Javier ha querido reflexionar en 'Sálvame', sobre toda la situación política actual, y como sus opiniones le han puesto en el punto de mira de muchas personas: "Ya sabes que yo estoy muy acostumbrado siempre a dar opiniones sobre política y siempre lo he hecho. Yo soy votante de izquierdas y no lo he negado, pero lo he hecho siempre en momentos en los que he creído que el país no estaba tan mal como está ahora", comenzaba alegando el presentador.

Después de tener que leer en 'Sálvame Deluxe' una rectificación sobre dos informaciones de Vox, Jorge Javier ha vuelto a hacer mención indirecta de la formación de Santiago Abascal, sintiéndose "víctima" de la misma: "Yo he sido víctima de un partido político que utiliza videos míos totalmente descontextualizados, ya saben a qué partido político me refiero, he intento por todos los medios nombrar a ese partido político. No debemos entrar al juego y no lo voy a hacer", afirmaba para después dejar una reflexión sobre manipulación y poder.

No hemos pedido que "puntualicéis" una información, @salvameoficial.



Hemos exigido que rectificarais dos mentiras miserables. pic.twitter.com/qdiMVFS3RP — Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso (@VOX_Congreso) March 27, 2020

También ha denunciado como se está utilizando toda esta crisis y el propio virus como arma política, por lo que ha decidido dejar de dar su opinión política hasta que la situación sanitaraia no mejore: "Se ha politizado el coronavirus. El sábado mientras estaba trabajando recibía mensajes que me ponían los pelos de punta. Mensajes insultantes. Es que el coronavirus también se está utilizando como medio para dividir a la sociedad. Si yo doy paso a la ministra Irene Montero, la otra parte entiende que tengo que atizar hasta en el cielo del paladar, y tampoco es mi cometido. Mi cometido es escuchar a la persona que entrevisto y preguntar para saber", afirmaba un indigando Jorge Javier.

Se confesaba además, el que fuera presentador de 'Aquí hay Tomate', a favor del Gobierno de Pedro Sánchez y de las medidas que se están tomando: "Para mí fue muy complicado, además con gente con la que por un lado no tenía mucha confianza, y otra con compañeros de profesión que no entiendo cómo podemos estar tan beligerantes. Es un momento en el que todos debemos estar a una. ¿Tú crees que el Gobierno quiere matar a la gente?,¿tú crees que si el gobierno pudiera comprar mascarillas y respiradores no los compraría y se colgaría todas las medallas del mundo? Voy a confiar en la gente que nos está gobernando, debemos confiar en que están obrando con buena voluntad y que no quieren exterminar a la mitad de la población", se preguntaba.

Continuaba Vázquez apoyando las medidas que está tomando el Gobierno y señalando a todo aquel que está pidiendo responsabilidades ahora: "Lo que me gustaría cuando se acabe todo esto, que los políticos estén a la altura, y se pidan responsabilidades, lo que no se puede hacer es utilizar el coronavirus para cargarnos al gobierno, eso no es pedir responsabilidades. Pedir responsabilidades es sentarse seriamente, pero si lo que estamos esperando es coger munición para iniciar munición para empezar una guerra para cuando esto acabe, esto no es el camino".

Finalmente, Jorge Javier, decidía declinar opinar de cualquier asunto que abordara política por el bien de su audiencia: "Mi labor ahora no es poder enervar a gente que nos está viendo y que no están de acuerdo conmigo. Yo me voy a mostrar aséptico en la mayor medida de lo posible y me voy a limitar a informar y no opinar porque no quiero incomodar a la gente".

