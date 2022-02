Risto Mejide confiesa el complicado momento por el que pasó al ser víctima de una estafa: "Está penado"

La noche del miércoles, Risto Mejide volvió a formar parte de la parrilla de Cuatro al estar al frente de 'Todo es verdad'. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en el aumento de contagios por coronavirus a raíz de la llegada de ómicron y la situación política, dedicó parte del espacio a los que estafan "a través de las criptomonedas".

A raíz de esto, el presentador quiso hacer referencia a que, hace tres años, en 2019, tuvo que tomar medidas legales contra una entidad que utilizaba su imagen con el objetivo de captar inversores para las criptomonedas. "Usar la imagen de algunos famosos para captar inversores es una de las más típicas estrategias en el negocio de las criptomonedas, aunque no siempre se haga de forma legal", comenzaba diciendo Risto.

“Aquí tengo una denuncia, interpuesta el 9 de septiembre de 2019, contra una gente que utiliza mi imagen para vender criptomonedas. Esto es publicidad fraudulenta. No solo está mal, sino que está penado. En fin...”, contaba el conductor del espacio de Cuatro, asegurando que él también se ha visto afectado por este tipo de estafas.

"Con esta denuncia no ha ocurrido nada... Además, hoy he contactado con el abogado con el que puse esta demanda y nos ha dicho que no ha pasado nada. Yo la puse porque habían usado mi imagen y por toda esa gente a la que pueden estafar utilizándola, que luego me vienen muchos a rendir cuentas a mí. Y les dices 'oye, señora o señor, yo no tengo nada que ver con todo esto'. Y aquí hay un problema también legal”, confesaba el presentador.









"Ahí ya hay una presunta estafa"



"Lo que no entiendo es como, a estas alturas, ya que no he sido el único. Insisto que ha habido más casos como el de Pablo Motos, Amancio Ortega...", insistía el comunicador hasta que fue interrumpido por una tertuliana que aseguraba que acababa de recibir un correo con una estafa protagonizada por Amancio Ortega para atraer a inversores.

“Han salido nombres famosísimos. No entiendo cómo, cuando se ofrecen criptomonedas con la cara de un famoso, no hay nadie de la Administración que llame para preguntar si está en la campaña sí o no”, apuntaba el presentador. "Ahí ya hay una presunta estafa porque es flagrante que en la inmensa mayoría de los casos no es así", agregaba.

"En 2019, llamamos desde 'Todo es mentira' y me ofrecían las criptomonedas a mí. Me pidieron el nombre y les dije que las estaban ofreciendo con mi nombre. Y no ha pasado nada, insisto", se lamentaba el presentador. "Desgraciadamente, no solo le ha pasado esto a Risto. Muchas personalidades de nuestro país han descubierto como empresas relacionadas con las criptomonedas han utilizado su imagen", indicaba Marta Flich.