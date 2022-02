Risto Mejide carga contra Ana Terradillos por cómo se han referido a él en Telecinco: "Jamás lo permitiría"

'El Programa de Ana Rosa' vuelve a enfrentarse con otros compañeros de cadena. Tras estar meses en conflicto con ´Sálvame' por su fichaje de Rocío Flores y sus diferentes puntos de vista al analizar las declaraciones de Rocío Carrasco, ahora ha sido el turno de 'Todo es mentira'. Este jueves, Eduardo Inda volvió a formar parte de la tertulia del programa de Telecinco y se mostró muy crítico contra Risto Mejide y todo el equipo de su programa por cómo han hablado de la noticia que señala que el periodista de Ok Dirario, al que han acusado de acosar a los hijos de Pablo Iglesias e Irene Montero, ha sido absuelto por la justicia

Durante toda esta semana, Risto ha cargado duramente contra el mencionado periodista. Como consecuencia, Inda salió en defensa de su compañero de trabajo y se dirigió al presentador y a los colaboradores de Cuatro como "gentuza" y "bastardos". Como consecuencia, el presentador no ha dudado en denunciar esta situación en sus redes sociales, además de mostrar su decepción con su compañera de Mediaset, Ana Terradillos.





"Que Eduardo Inda insulte o ataque a 'Todo es mentira' no es novedad, ni siquiera necesariamente malo. Orgullosos de ello. Que Ana Terradillos no defienda el trabajo de sus compañeros, sí. Yo jamás permitiría que un colaborador hablase así de una compañera. Se avecina 'programita'", escribía el comunicador desde su cuenta oficial de Twitter, advirtiendo de que se hablará en el programa de este jueves.

Sin embargo, este jueves, el conflicto entre compañeros de cadena no ha quedado ahí. Aprovechando el final de la mesa política, la conductora del espacio ha querido responder a su compañero para aclarar todo este asunto. "Ha sido una mañana muy complicada. Teníamos ya bastante como para que el señor Inda me la haya liado un poquito. Es que me la has liado", aseguraba ella.

Que Eduardo Inda insulte o ataque a @todoesmentiratv no es novedad, ni siquiera necesariamente malo. Orgullosos de ello. Que @anaterradillos no defienda el trabajo de sus compañeros, sí. Yo jamás permitiría que un colaborador hablase así de una compañera. Se avecina programita. — Risto Mejide ?? (@ristomejide) February 17, 2022





"Tiene usted toda la razón"



"¿Por qué? ¿Por decir la verdad?", le preguntaba Inda, visiblemente alterado. "Cuando hemos sacado el tema de tu periodista absuelto por la justicia, pues, me parece, porque lo tengo que decir, que has entrado en descalificaciones con algún compañero de la casa. Yo me había quedado con que una persona no era periodista, pero parece ser que has llamado 'gentuza' y que has utilizado el calificativo de 'bastardos'. Dicho esto, te doy la palabra. Aquí os apañáis vosotros, que bastante tengo con todas las guerras que tengo", soltaba la presentadora, asegurando que no se había percatado de los descalificativos dirigidos a Risto.

A pesar de ello, Terradillos no quiso quedarse callada, dados los constantes ataques entre La Fábrica de la Tele y Unicorn Content. "El que me dice que no debería entrar en descalificaciones personales, tiene usted toda la razón. En este programa no se permiten. Me gustaría también haberle visto en otras ocasiones, cuando nosotros hemos sido señalados", le reprochaba la presentadora, dirigiéndose directamente a Risto.

"No, guerras no. Me he dedicado a describir, no a insultar. A calificar como se merece a esa gente que no ha respetado la presunción de inocencia, que nos ha acusado de terrorismo informativo, que han acusado a Alejandro Entreambasaguas de acosar a unos niños cuando no había acoso. Lo dice la sentencia. Esta gente se ha metido en su programa con la orientación y la condición sexual de Alejandro, que es libérrima. Solo faltaba. Claro que los retrato y digo lo que son. Lo digo mil y diez mil veces", insistía Inda, muy ofendido con las palabras del presentador de Cuatro.

A pesar de ello, la conductora del espacio de Telecinco ha hecho hincapié en que 'El Programa de Ana Rosa "no se debería entrar en insultos": "Agradecería que fuéramos mucho más correctos. Aquí se respetan todas las opiniones de todos los colaboradores. Que nadie nos meta en ninguna guerra porque yo, desde luego, no tengo intención de participar. Bastantes tenemos, unas en Rusia y otras más cerquita, aquí en Madrid"