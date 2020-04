Risto estalla contra la OMS después de su gestión del coronavirus: "2.700 millones de dólares. ¿Para qué?"

Durante las últimas semanas muchos son los que buscan algún culpable o algún cabeza de turco al que responsabilizar de todos los errores que se han ido comentiendo para el coronavirus haya sembrado de caos y de tragedia todo de la forma en la que lo ha hecho.

Una de las organización que estos días se encuentran en el punto de mira es precisamente la Organización Mundial de la Salud (OMS), y qué papel juega realmente en este tipo de crisis. Todo ello después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugiriera que existe la posibilidad de que la Administración congele los 500 millones de dólares (457 millones de euros) de fondos estadounidenses destinados a la Organización Mundial de la Salud: "Vamos a hacer un anuncio sobre la OMS en algún momento de la próxima semana", indicaba el magnate neoyorquino en una rueda de prensa. "Como sabéis, les damos unos 500 millones de dólares al año y vamos a hablar de eso la próxima semana", confirmaba a lo que añadía también la sospechosa relación entre la organización y China.

Risto también carga contra la utilidad de la Organización Mundial de la Salud

Tras Donald Trump, ha sido Risto Mejide, en su programa 'Todo es mentira', quien ha cargado duramente contra la OMS. Es por eso que Mejide invitó a su programa a Daniel López Acuña, exdirector de acción sanitaria de la institución.

"La OMS no es la Interpol sanitaria y lo que emite son recomendaciones", defendía López Acuña al mismo tiempo que intentaba explicar como se financia la organización. "Si EE.UU. aporta 400 millones de dólares, tal y como ellos han reconocido, y eso es solo un 15% de su presupuesto, estamos hablando de 2.700 millones de dólares. ¿Para qué?", comenzaba Risto a preguntarse.

"Si como usted dice, no es una Interpol sanitaria, solo emite recomendaciones, recomendaciones basadas en estudios que le dan los mismos países, no le lleva la contraria a ningún país porque es su cliente... ¿Cómo le vas a llevar la contraria al país que te paga?", se preguntaba con mucha intención Risto mientras López Acuña continúaba defendiendo la labor de la OMS y pedía al presentador que revisara la memoria de acción en programas de vacunación, como el control de la tuberculosis o el sida, entre otros.

¿Es ‘chinocentrista’ la OMS como insinúa Trump? ¿En qué se ha podido equivocar la OMS?#TodoEsMentira14A #EnCasaConTEM https://t.co/nrWKuUcFtS — Todo es mentira (@todoesmentiratv) April 14, 2020

Las dudas de Risto sobre la papel de la OMS

"El presupuesto está destinado a programas de acción. Piense cómo se ha eliminado viruela, cómo se ha erradicado el sarampión, cómo se ha luchado contra la polio... Eso ha sido la aplicación del recurso de la OMS. Si Trump decide eliminar recursos, y con eso pensamos que estamos avanzando, lo único que estamos legitimando es el retroceso de la cooperación multilateral para resolver adecuadamente las cosas", continuaba defendiendo López Acuña.

"Desde mi punto de vista, lo que veo es que es una organización tremendamente politizada que trabaja para sus clientes y que hace lo que le dicen los países que más pagan. Y por eso se ha quejado Trump, que está pagando mucho y no hacen lo que él dice. Eso me parece preocupante en una organización a la que le hemos atribuido un valor que igual no tiene", terminaba por sentenciar Risto.

