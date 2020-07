Vox a Podemos tras pedir la regularización de 600 mil inmigrantes: “Para tener nuevos siervos ideológicos”

La formación que lidera el vicepresidente del Gobierno y ministro de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias, Podemos, ha propuesto este miércoles en el Congreso de los Diputados conceder la nacionalidad por carta naturaleza a los inmigrantes que desempeñaron trabajos esenciales durante la crisis, así como conceder el permiso de residencia y trabajo a todos los que ya estuvieran en España cuando fue declarado el estado de alarma.

Esta medida se aplicaría a 2,2 millones de extranjeros no comunitarios que hay en España y a unos 600.000 inmigrantes irregulares que carecen de autorización administrativa para residir en nuestro país.

Según ha informado en rueda de prensa el portavoz parlamentario de Podemos, Pablo Echenique, cabe la posibilidad de que el PSOE, que se enteraba de la presentación de esta medida apenas minutos antes de que se diese a conocer a los medios de comunicación, no esté de acuerdo con ambas propuestas, aunque ha confiado en la capacidad de consenso de los dos partidos del Gobierno de coalición.

Vox acusa a Podemos de buscar “nuevos siervos ideológicos”

Esta medida no ha gustado nada en Vox, desde donde se ha acusado a la izquierda de que “siempre ha maltratado a los trabajadores españoles”. La formación que preside Santiago Abascal ha señalado que “primero los utilizó para su lucha de clases. Luego pretendió manipularlos con su agenda progre. Ahora, en plena crisis, dan prioridad a las víctimas del tráfico de personas para tener nuevos siervos ideológicos”, en clara alusión, entre otros, a los miles de trabajadores españoles que se encuentran en situación de desempleo a consecuencia de la crisis generada por la pandemia del coronavirus o a los que no han cobrado aún cantidad alguna por los ERTE desde que les dejaron parados en marzo con la declaración del estado de alarma.

La izquierda siempre ha maltratado a los trabajadores españoles.



Primero los utilizó para su lucha de clases.



Luego pretendió manipularlos con su agenda progre.



Ahora, en plena crisis, dan prioridad a las víctimas del tráfico de personas para tener nuevos siervos ideológicos. https://t.co/Ajv9HAeubW — vox_es ���� (@vox_es) July 8, 2020

Echenique no ha dudado en contestar estas palabras de Vox, acusando a los de Abascal de que “no os gusta nuestra medida por puro racismo”, después de sacar pecho porque “nosotros somos los que subimos el SMI a 950€ y eliminamos la baja médica como causa objetiva de despido. Con vuestra oposición, por supuesto. Lo de los trabajadores no cuela. Está claro que no los defendéis”.

Nosotros somos los que subimos el SMI a 950€ y eliminamos la baja médica como causa objetiva de despido. Con vuestra oposición, por supuesto.



Lo de los trabajadores no cuela. Está claro que no los defendéis.



No os gusta nuestra medida por puro racismo. https://t.co/PdcmfIv5He — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ ���� (@pnique) July 8, 2020

“Agredís a los obreros destruyendo su empleo y encadenándolos a una renta mínima de por vida”, ha sido la contundente respuesta de Vox al portavoz parlamentario de la formación que lidera Iglesias, a la que ha acusado de que “destruís sus barrios convirtiéndolos en estercoleros multiculturales obligándoles a sufrir robos, agresiones, violaciones y okupaciones”. “No los defendéis, vosotros los maltratáis”, han sentenciado los de Abascal.

Agredís a los obreros destruyendo su empleo y encadenándolos a una renta mínima de por vida.



Y destruís sus barrios convirtiéndolos en estercoleros multiculturales obligándoles a sufrir robos, agresiones, violaciones y okupaciones.



No los defendéis, vosotros los maltratáis. https://t.co/u8oXD43345 — vox_es ���� (@vox_es) July 8, 2020

También te puede interesar: