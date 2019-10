Revelan uno de los secretos mejor guardados de 'Aquí no hay quien viva'

El director y guionista de 'Aquí no hay quien viva', Alberto Caballero, ha revelado que la serie se recortó en buena parte: "Para nosotros fue un shock dejar de hacer 'ANHQV'. Teníamos otros 39 capítulos más firmados con Antena 3. Íbamos con el agua al cuello y no se llegó a plantear que iba a ocurrir con esos episodios", ha desvelado en una entrevista concedida a 'formulatv'.

"'ANHQV' fue un éxito rápido, no vivimos la época fea de "esto no funciona". Eso lo vivimos al principio de 'LQSA' y con toda razón. Vivimos el día a día y cada 13 capítulos se nos caía algún actor. Nos avisaron 5 capítulos antes de que teníamos que escribir el final de 'Aquí no hay quien viva'. Yo siempre he dicho que sobraron los 13 últimos episodios de 'ANHQV'. Lo habría dejado en el 77. Acabó tarde. Para el poco tiempo que teníamos, demasiado bien quedó", ha señalado Caballero.

El creador de la exitosa ficción de Atresmedia ha confesado que la dinámica de la serie era frenética: "Hay capítulos de 'Aquí no hay quien viva' que no he visto. A partir del 50, íbamos tan de culo que no me daba tiempo. Escribíamos 20 páginas de un guion y se grababan pensando que la trama tenía posibilidades. En un capítulo, al llegar a mitad del guion no sabíamos cómo seguir, pero la primera parte ya estaba grabada. Íbamos tan justos de tiempo que si pinchaba el de la moto que llevaba la cinta a Antena 3, no se emitía el capítulo. Nos enteramos en la rueda de prensa de la tercera temporada que sería de 32 capítulos y solo llevábamos uno y medio".

"En 'ANHQV' hubo un capítulo en el que tuvimos que meter 20 marcas. Había una empresa de supermercados que nos dijo que las bolsas de la compra no las llevaran las viejas. Había gominolas en el videoclub de 'product placement' y nos decían que comieran todos menos el niño que estaba gordito", ha comentado.