La sorprendente revelación de Jorge Javier que explicaría sus últimos comportamientos: “No me aguanto ni yo”

En las últimas semanas, incluso meses, el popular presentador de Mediaset, Jorge Javier Vázquez, ha protagonizado un sinfín de polémicas y controversias a raíz de sus opiniones en varios de los programas que presenta en Telecinco, especialmente en ‘Sálvame’ y en ‘Sábado Deluxe’.

Y eso por no hablar de los roces y enfrentamientos con determinadas personas, entre ellas, la colaboradora estrella de la cadena, Belén Esteban, después de que ésta criticara abiertamente y durante un directo el papel desarrollado por el Gobierno de Pedro Sánchez durante el estado de alarma.

Jorge Javier también ha protagonizado durante estos últimos tiempos un agrio enfrentamiento directo con Vox, partido del que ha llegado a prohibir que se hable durante los programas que él presenta, así como con su presidente Santiago Abascal, del que ha señalado que “le hacía cantando Cara al sol y no viendo la tele. En su caso, prefiero que pierda el tiempo viéndome a que trabaje”, después de que el líder de la formación verde le llamase “auténtico Kim Jong Vázquez”, lo acusara de “allanar el camino de la violencia contra ellos” y lo calificase de “millonario progre”.

Ayer le hacía cantando Cara al sol y no viendo la tele. En su caso, prefiero que pierda el tiempo viéndome a que trabaje. https://t.co/4KbXAerOH9 — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) June 24, 2020

La sorprendente revelación de Jorge Javier que explicaría sus últimos comportamientos

Ahora, cuando se acerca agosto y las vacaciones, el mediático presentador en declaraciones a ‘Lecturas’ ha reconocido que aunque cuando empezó el confinamiento “pensaba que nos haría más fuertes, más sabios, más generosos, más solidarios” se ha dado cuenta de que “desde luego, no ha sido mi caso”. De hecho, reconoce que “salgo de toda esta historia mucho menos tolerante”.

“Más firme en mis convicciones y poco dado a escuchar porque el debate que se genera me parece poco atractivo, antiguo, obsoleto. Por no decir carca. Me estoy haciendo mayor para perder energías escuchando opiniones que me enervan”, ha asegurado Jorge Javier, quien cree que puede que tenga algo que ver en su carácter de las últimas semanas el hecho de que “las vacaciones están a la vuelta de la esquina y la ansiedad corre ya desbocada por mis venas”. Sea como fuere, el propio presentador de Telecinco reconoce “que tengo menos mecha, y el cabreo se me dispara a las primeras de cambio”.

“Necesito largarme”, ha aseverado Jorge Javier Vázquez, al tiempo que ha subrayado que “estoy justo en ese momento en el que no me aguanto ni yo. Reconocerlo me parece un buen primer paso para intentar mejorar”.

Reconocerlo me parece un buen primer paso para intentar mejorar. https://t.co/brxeSnxW4h — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) July 27, 2020

