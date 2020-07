Jorge Javier Vázquez señala a los responsables de su trifulca con Belén: “Intentaron envenenar”

El programa emblema de Mediaset vivió uno de los momentos más tensos que se recuerdan... la tensa pelea protagonizada por Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez. Un enfrentamiento que sucedía tras la vuelta de Esteban a plató tras el confinamiento. La 'Princesa del Pueblo' opinó sobre la gestión del Ejecutivo en la crisis del coronavirus y chocaron porque no tenían la misma opinión, sino que eran totalmente distintos. Esto provocó que llegaran incluso a romper su amistad de manera definitiva.

'Sálvame' llegó a protagonizar una cumbre de la paz que conducía Lydia Lozano.. pero ni con esas. Nadie parecía ceder en la postura y tras ese programa los colaboradores revelaban que nunca volvieron a hablar. Belén por aquel entonces aseguraba que no le tenía ningún miedo al presentador: “No voy a dar un paso atrás. De tonta tengo lo justo”. En dicha cumbre, Vázquez aprovechó el potencial que tiene delante de la cámara para intentar 'tumbar' a Belén: “Ha estado cobrando su sueldo íntegro por dos recetas y una cena. Una persona que vive en un chalet con piscina y que alterna con Rosalía no es del pueblo”, sentenciaba el presentador.

Así ha sido la disculpa de Jorge Javier y Belén y los posibles responsables de la pelea

Sin embargo, el pasado viernes ocurrió algo en plató que rompió los esquemas. Cuando parecía que todo estaba perdido, ocurrió algo inesperado. En plató, Jorge Javier Vázquez de forma totalmente inesperada rectificó.

Y entre otras cosas, lo hizo porque cree que hubo mucha gente que intentó “envenenar” el momento y extender la problemática a algo general cuando era algo que solo les competía a ellos. Por ello, el presentador estrella y mítico de Mediaset aseguró sentirse “orgulloso” de que tanto él como Belén hubiesen podido mantenerse al margen de toda la opinión que se creaba a su alrededor: “Nos sacudió mucho y duró mucho”.

Además, Vázquez dijo unas palabras que mantuvieron en vilo a todos los espectadores: “Si no me hubieses importado nada, en ese momento te hubiera pedido perdón y me hubiera dado igual, pero a mí con la gente que me importa necesito mi tiempo para recompensar y pensar”, aseguraba.

Ahí fue cuando Belén Esteban se emocionó visiblemente y escuchaba atentamente las palabras de su compañero y amigo: “En ningún momento de verdad, en mi ánimo no estuvo despreciarte ni humillarte, pero si te viste así, de verdad te pido mis más sinceras disculpas y espero que me las aceptes”, aseguraba el reconocido presentador.

Belén ni se lo pensó. Vio pureza y verdad en sus palabras y respondió con un rotundo “sí”. Este era el argumento que utilizó y que convenció a sus compañeros de programa: “Me sentí así pero está perdonado, te agradezco que me lo digas...Me echaste una, te buscaba con la mirada pero no la encontraba”, indicaba Esteban medio bromeando y sacándole una sonrisa sarcástica a Jorge Javier.

De esta forma, hemos visto como de manera espontánea dos de las figuras más relevantes de Mediaset han hecho las paces, han firmado “la paz” y volverán a divertir como siempre a los espectadores sin rencilla alguna de por medio.

Acaba así una polémica entre Jorge Javier y Belén que fue muy comentada a través de redes sociales y sobre todo, entre los espectadores de un programa que permanece en antena más de 10 años.