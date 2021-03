La bronca de Margarita del Val a Victoria Abril tras sus palabras sobre las vacunas: en una frase

La epidemióloga del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha mandado una reprimenda este domingo a la actriz Victoria Abril tras sus polémicas palabras sobre la efectividad que tienen las vacunas en las personas.

Lo ha hecho en el programa de Cristina Pardo, 'Liarla Pardo', donde además ha querido hablar de la situación que en estos momentos vive nuestro país, donde durante los últimos días la incidencia acumulada ha bajado hasta los 200 casos cada 100.000 habitantes.

Las polémicas palabras de Victoria Abril sobre las vacunas

A juicio de la célebre actriz, que se ha convertido en objeto de titulares estas últimas semanas después de que haya recibido uno de los Premio Feroz 2021, ha explicado en las últimas horas que los seres humanos estamos siendo utilizados como cobayas de las farmacéuticas con las diversas dosis que se están administrando en todo el mundo como una de las herramientas para combatir la covid-19, que en nuestro país ya se ha cobrado, según los datos oficiales, la vida de más de 60.000 personas.

"Ya no son tesis conspiracionistas, llevamos un año de covid y epidemia y sabemos cuáles son los muertos. Antes iban metiendo miedo para decir que la única solución es la vacuna, pero la vacuna lleva dos meses y están testando directamente en seres humanos como cobayas", dijo en la entrega de premios, unas palabras que ha reafirmado en las últimas horas

La reprimenda por parte de Margarita del Val

Unas palabras que han recibido la contestación por diversos expertos en la materia, que se han enfrentado al virus en primera línea. Si este sábado era el doctor Carballo en darle un baño de realidad a la cantante y actriz, este domingo la reprimenda lo ha recibido por parte de una de las mayores expertas del coronavirus en nuestro país, la epidemióloga Margarita del Val.

La viróloga ha sido tajante delante de las cámaras de Cristina Pardo sobre la efectividad que estas tienen, entre otros motivos por la gran cantidad de personas que ya hay vacunadas."Yo no soy actriz de teatro, pero ella no es viróloga, claramente.", le ha contestado directamente a Abril, lo que ha provocado la risa de algún colaborador allí presente.

"La eficacia ya la saben, no hay más que mirar en la residencia de ancianos, ya que no hay una tragedia como antes. Con toda la cantidad de vacunados, se sabe ya que no ha surgido más efectos en las vacunas de Pfizer y Moderna. Son eficaces, son una maravilla y son muy seguras porque ya se han aplicado muchas dosis, se ha visto en 10 semanas la efectividad que tienen. Solo nos faltan dosis", ha apostillado.

