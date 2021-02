Margarita del Val alerta de lo que puede pasar con las personas que acaban de ser vacunadas: “¡Atención!”

La reconocida viróloga e investigadora del CSIC, Margarita del Val, ha alertado este sábado en Fin de Semana de COPE de lo que puede ocurrir con las personas que acaban de ser vacunadas y han recibido la segunda dosis. Y es que el caso de Israel es espacialmente llamativo ya que, después de haber vacunado a la mayoría de la población del país, el número de contagios sigue al alza.

Concretamente, un tercio de la población ha recibido ya alguna de las dosis de la vacuna, y el 19% de ellos lo han hecho con la segunda dosis. “El 120% de la gente se cree que la vacuna protege contra el contagio, y esto no es así”, comenta la investigadora. Del Val aclara que “el virus se puede multiplicar en ellos y convertirse en asintomáticos contagiosos”.

Del Val alerta a los recién vacunados

“Atención que ni la vacuna ni haber pasado la Covid evitan que sea contagioso”, alerta la inmunóloga las personas que han recibido la segunda dosis de la vacuna en España. “Lo que evitan las vacunas es el sufrimiento. Solo algunas previenen del contagio, y con esas esperamos acabar con el virus”, aclara Margarita Del Val a Cristina López Schlichting.

Pero, entonces, ¿cuánto duran los anticuerpos? “Unos poquitos meses, si acaso dos o tres meses”. Concretamente, con las vacunas, la viróloga explica que “con la segunda dosis se espera que un poquito más de tiempo. Es lógico que las vacunas protejan mucho inmediatamente después de inyectar la segunda dosis, no hay indicio de cuánto durará”, comenta en Fin de Semana de COPE

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. EFE/Fernando Alvarado/ArchivoFernando Alvarado

La nueva variante brasileña

Sobre la nueva cepa brasileña detectada en España, Margarita del Val explica que “las variantes nos están diciendo que es un virus que se contagia, y que la manera de prevenirlo es menos contacto entre las personas, y se están contagiando demasiado, tenemos los hospitales saturados”. Insiste, por tanto, en mantener las mismas restricciones sanitarias: “Si nos dicen que la variante británica es más letal, ¿es que no nos parecen suficientes 300 muertos diarios? Por favor, eviten los contagios”.

Y es que, según la viróloga, que el virus mute “es ley de vida”. “Este virus varía menos que otros, pero si lo miramos más a fondo claro que lo detectamos, es normal”, comenta Margarita del Val en COPE. “Lo que no entiendo es tanto foco en estas variaciones que aparecen, lo raro sería que no lo hiciesen. Pero en las medidas de contención no afecta”.

Personal trabajando con test para detectar el coronavirus. EFE/Cabalar/ArchivoUSR_PMU

Riesgo en las elecciones catalanas

Sobre el peligro para los contagios que pueden suponer las elecciones catalanas, Del Val explica: “Hay que identificar en cada situación el punto de riesgo”. “Aquí son las distancias fueras, y si las personas no se paran a saludar a los vecinos y si se ventila dentro”, comenta la experta del CSIC.

Por ello, aboga por imitar el efecto de los centros educativos: “Hemos visto que en los colegios y universidades, ventilando y con las medidas de principio de curso ha habido menos contagios que en la hostelería. Si se mantiene ventilado durante todo el día se evitará que haya más contagio que en una actividad normal”.