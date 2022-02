Un reportero de 'La Roca' se enfrenta a los ataques de una espectadora en directo: "No me gusta lo que hacéis"

Este fin de semana, Nuria Roca ha vuelto a formar parte e la parrilla de laSexta al ponerse al frente de 'La Roca'. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en el aumento de contagios por coronavirus a raíz de la llegada de la variante ómicron y en la situación político, el programa dedicó gran parte de su espacio a la guerra interna que se está produciendo en el Partido Popular.

La actualidad informativa, desde la noche del miércoles, está centrada en el Partido Popular. La tensión entre Isabel Díaz Ayuso y la Dirección Nacional del PP cada vez era mayor y, finalmente, este hilo se ha roto y ha generado una guerra abierta entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y Génova. Esta crisis ha estallado por una última noticia: presuntamente Génova habría contactado con un espía para pedirle que investigara al hermano de Ayuso, con la finalidad de conocer si uno de los contratos sanitarios firmados en el inicio de la pandemia se habría producido de manera irregular. Como consecuencia, el PP ha estallado y, desde este jueves, el partido se ha dividido entre el bando de Ayuso y el de Casado.

Es por esto por lo que, este domingo, cerca de tres mil personas se han reunido en la calle madrileña de Génova, donde se encuentra la sede nacional del Partido Popular para mostrar su apoyo a la presidenta de la capital, Isabel Díaz Ayuso. Es por esto por lo que Nacho García, colaborador de 'La roca', se ha trasladado hasta allí micrófono en mano para conocer en primera mano la opinión de los presentes en la concentración. La mayoría coinciden en que la mejor solución ante esto sería la dimisión del líder del PP, Pablo Casado, y del secretario general de la formación popular, Teodoro García Egea.









"Lo habéis tergiversado todo"



"Siguiendo vuestras órdenes me he venido hasta aquí para ver si alguien me puede explicar lo que está pasando en el PP porque yo no me entero de nada. De hecho, no me entero de nada en general, no solo de la política", comenzaba diciendo el colaborador en tono de broma. "Se ha anticipado a que se la líen a ella", "Ayuso defiende la libertad y estos días se ha robado la libertad de Ayuso" o "Es la que ha ganado las elecciones, es la que destaca", señalaban algunos.

Incluso dos jóvenes compararon esta guerra interna del partido con el conflicto actual que están protagonizando Rusia y Ucrania. En ese momento, la madre de uno de los entrevistados se mostraba con muchas cosas que decir al respecto, dado que le estaba diciendo por lo bajo a su hijo lo que tenía que decir.

"Lo habéis tergiversado todo, no tiene nada que ver lo que está ocurriendo con lo que estáis contando en La Sexta. O 'la secta', como queráis. No me gusta lo que hacéis ¿Entiendes?", soltaba entonces la señora, señalando directamente al reportero. "Pero no se enfade conmigo, que yo soy una persona majísima", se defendía García, entre bromas, al no saber cómo reaccionar ante los constantes ataques de la mujer. "Me enfado con 'la secta'. Sé que esto no lo vais a sacar, pero te lo digo a ti para que lo sepas", zanjaba la señora.