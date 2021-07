El regreso de María Teresa Campos a Telecinco tendría consecuencias: su familia, en el punto de mira

María Teresa Campos siempre ha dejado claro que quiere seguir alargando su carrera televisiva. A pesar de haber cumplido 80 años, la popular presentadora asegura que quiere seguir trabajando y que aguanta el ritmo que eso supone. La Campos ya lo intentó con 'La Campos móvil', un espacio de entrevistas en un camión que no pasó de la primera emisión.

A pesar de ello, a la comunicadora se le ha podido ver en diferentes espacios, aunque como invitada. Aunque solo se limitaba a responder preguntas, la actitud de la presentadora ha sido muy criticada por los espectadores. Todo comenzó cuando comenzó a someterse a polémicas entrevistas como la de Isabel Gemio y Jorge Javier Vázquez. En ambas, desencadenó enfrentamientos con los diferentes presentadores y fue muy señalada por su forma de responder. Asimismo, cuando se estrenó 'La Campos móvil', muchos pusieron en duda su capacidad para informar y lo relacionaron con su avanzada edad. Lo mismo que señalaron cuando visitó 'El Hormiguero'.

"El bajón que ha dado María Teresa Campos es bestial. No está para ser entrevistada. La matriarca de las Campos necesita olvidarse ya de la televisión y disfrutar de la vida", decían los espectadores. "Madre mía, María Teresa Campos... Está totalmente senil", señalaban. "Debe de ser duro cortarse la coleta cuando lo has sido todo en TV. Deberían aconsejarla que se retire", coincidían, dejando claro que la presentadora debía pensarse en dejar apartada su faceta como presentadora. "María Teresa Campos es el claro ejemplo, de que hay cosas que el bisturí no arregla. Cuando el cerebro se arruga, ya no hay vuelta atrás, solo queda vivir tranquilo y dejar de hacer el ridículo", agregaban.

Desde entonces, su futuro en la televisión ha sido muy cuestionado tanto en redes sociales como en algunos espacios dedicados a la crónica social. No obstante, a La Campos no parece importarle y sigue luchando por volver a hacerse un hueco en la pequeña pantalla, lo que ya está consiguiendo al convertirse en una de las protagonistas de la nueva temporada de 'Lazos de sangre' en TVE.









"Te voy a contar que me ha dicho la Campos hoy"

Sin embargo, no le parece suficiente y ha aprovechado las vacaciones de verano para intentar hacerse cargo de las sustituciones. La conocida presentadora se ha postulado para ser la sustituta de su hija Terelu Campos en 'Viva la vida'. Este mensaje ha llegado al equipo del programa de Telecinco mediante una conexión en directo entre Emma García y Terelu, quien se encontraba en Málaga.

"Estoy feliz de estar aquí después de un año, con mi gente, relajada…”, comenzaba diciendo la hija de María Teresa Campos sobre el comienzo de sus vacaciones. A raíz de esto, la conductora del espacio de Telecinco le preguntó quién le gustaría que ocupase su puesto de colaboradora durante el verano, cuya respuesta la dejó muy sorprendida.

"Te voy a contar que me ha dicho la Campos hoy, Emma. Me dice: '¿Tú vas a venir a Málaga en agosto?'. Y yo: 'Sí, mamá, unos días, como siempre' y me dice ‘Si quieres yo puedo sustituirte en Viva la vida'. Como ella va a estar en Madrid dice que puede ocupar mi asiento", contaba la colaboradora de Telecinco, provocando las risas de los presentes en el plató del programa.

"Me dicen que Teresa tiene mucho nivel para sustituirte ¡Aquí estamos que lo tiramos!", le comunicaba García a su compañera, transmitiendo la aceptación de la oferta por parte de la dirección. Antes de finalizar la llamada, Terelu dio la razón a la presentadora y comentó que estaba muy contenta de poder disfrutar de unos días de descanso junto a su madre.