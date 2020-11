La reflexión del doctor Gaona sobre la vacuna de Pfizer que puede alterar los planes en España

El doctor José Miguel Gaona se ha pronunciado en los últimos días al respecto de las informaciones que se han conocido a cerca de la vacuna de Pfizer contra la covid-19. En este sentido, el experto ha querido dar su opinión al presentador de Mediaset, Iker Jiménez, en el 'Informe Covid' emitido esta semana en Telecinco.

Durante las últimas jornadas, la noticia de que Pfizer habría conseguido un 90% de efectividad en su vacuna contra el coronavirus ha provocado una auténtica inyección de motivación y esperanza a nivel mundial, incluso provocando una subida de las bolsas más fuertes recordadas en los últimos meses.

La vacuna se ha convertido en el bien más preciado para intentar acabar con esta pandemia, que está dejando cifra récords de fallecidos y contagiados a nivel mundial y también en nuestro país, donde nos encontramos inmerso en plena segunda ola. Por ello, el anuncio de la vacuna ha provocado que se empiece a ver la luz al final del túnel. Pero atención, parece que todo no va a ser tan rápido como parece, sobre todo si escuchamos a los expertos.

El análisis de Gaona sobre la vacuna de Pfizer

Muchos Gobiernos han informado estos días que se encuentran negociando, tanto con Pfizer como con otros centros de investigación, la compra masiva de vacunas para los próximos meses, algo que apunta a que puede que a principios de años comience el periodo de vacunación. Pero los expertos son más cautos. Es el caso del Doctor Gaona, que hace pocos días hizo la siguiente reflexión en el programa de Iker Jiménez: "Obviamente me alegra como me imagino que a todo el mundo, pero puede dar una falsa impresión de seguridad de que vamos a tener la solución a la vuelta de la esquina, que podemos relajarnos, que en un momento dado podemos hacer lo que nos dé la gana porque se considera la solución, visto como un tratamiento, que no es un tratamiento, sino una manera de evitar la enfermedad pero ya veremos. Todavía hay tiempo. Estamos en plena guerra y la guerra va a ir a peor. Estamos en el mejor momento de lo peor".

Los expertos piden calma respecto al anuncio de Pfizer

Las previsiones sobre la vacuna de Pfizer ha disparado el entusiasmo también dentro del Gobierno de Sánchez. El Ejecutivo prevé que las primeras vacunas, si se confirma su efectividad y llegada a España, se puedan empezar a entregar a principios de enero, calculando que en el mes de mayo haya un gran porcentaje de población española y europea vacuna, explicó el ministro Salvador Illa en una entrevista en TVE.

La mayoría de expertos que se han pronunciado sobre las importantes noticias conocidas respecto a la vacuna se han mostrado cautos. También lo hizo el doctor Carballo en la misma edición de 'Informe Covid', señalando que es muy importante que la investigación siga su curso sin desviarse del verdadero objetivo, erradicar de forma definitiva a la pandemia: "Vemos la luz al final del túnel, pero todavía que mucho túnel. Cuidado con estos últimos pasos y con aprobar el uso exprés de uso compasivo porque eso libera a Pfizer de seguir con los estudios, digamos que le da carta blanca a su vacuna y empezar a utilizarla. La han utilizado en 40.000 voluntarios, pero no son 40 millones".

"Hay luz al final del túnel, pero aún queda mucho túnel" sobre la vacuna de la estadounidense Pfizer @ccarballo50#Horizontepic.twitter.com/93hOBnF942 — Iker Jiménez (@navedelmisterio) November 11, 2020

En esta misma dirección se pronunció hace unas semanas el Doctor Cavadas en 'El Hormiguero', explicando que la vacuna no es algo fácil y que tiene su tiempo, y denunciando también a la clase política que promete una vacuna eficaz contra el coronavirus de la noche a la mañana o en las próximas semanas: "A la población no se le puede mentir. No entiendo que se haga. La realidad es que es metafísicamente posible que haya una vacuna testada, pero bien testada, en años". En este sentido explicó que la horquilla que contempla para que una vacuna proteja a toda la población mundial frente al coronavirus está contemplada entre "dos y cuatro años".

