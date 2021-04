El rechazo que sufrió un sanitario en 'First Dates' que indigna a las redes: "Me traes el virus a casa"

Noemí, de 38 años, ha protagonizado uno de los momentos más idílicos y sorprendentes del programa 'First Dates', el programa de citas que presenta el popular Carlos Sobera. La mujer estaba charlando con el hombre que habían elegido para ella. Se llama Jagoba y vive en Vitoria. Antes de sentarse en la mesa, ella le preguntó cuántos años tenía.

"Tengo 41 y trabajo como técnico de emergencias en el 112 en Vitoria", contestaba él. "O sea que estás muy liado ahora", contestó ella de inmediato, haciendo referencia directa a la pandemia de coronavirus a la enorme carga de trabajo a la que se han visto sometidos mucho de los sanitarios y los técnicos de emergencias. En algunos casos o comunidades, aún están sometidos a una gran presión sanitaria.

"Bueno, bueno... ahí andamos", fue la respuesta que dio él ligeramente apesadumbrado. Inmediatamente, cuando Noemí hacía una valoración sobre su cita frente a la cámara, la mujer hizo unas declaraciones que dejaron a muchos espectadores realmente sorprendidos. "Fatal, porque coge el virus ahí como na'", dijo ella antes de reírse. "Vamos a ver, hijo mío. Está este trabajando ahí, vamos a ver. Me traes el virus a casa. No quiero virus yo. Bastante virus tengo yo conmigo ya".

Sin embargo, la valoración de Noemí no iba a quedar ahí y siguió hablando sobre el trabajo de Jagoba, que tampoco parecía gustarle en absoluto. "Y más los ambulancieros. Que si fuese un médico en condiciones pues mira, dices "médico"". Concluyó ella.

La respuesta de Jagoba a Noemí

El técnico de emergencias vitoriano no ha querido dejar la polémica en el aire y se ha defendido tras los ataques, prácticamente continuos, de su cita. Jagoba ha respondido a través de un sencillo mensaje en su cuenta de Twitter, en la que ha asegurado que le apasiona su trabajo.

"Va a ser que sí, no solo me gusta, me apasiona mi profesión, y voy cada día a trabajar con una sonrisa porque es el trabajo de mi vida. Compañeras y compañeros, aún nos queda mucho trabajo para desterrar ese mito de "ambulancieros". #FirstDates13A".

Las pegas de Noemí a su cita

Las críticas de Noemí contra su cita no quedaron ahí. Ya desde el principio, ella trasladó la idea general de que no se sentía atraída por el hombre al que habían elegido para ella. Para empezar no le gustó su nombre. "¿Jagoba? Si hasta el nombre es feo", aseguraba ella ante las cámaras de 'First Dates'. "Lo que he visto cuando he entrado... pues no me ha gustado. Yo es que soy sincera". Ella siguió en su línea durante el resto del programa y aseguró que tampoco le gustaba el hobbie de su pareja, que había asegurado que era "trabajar".

"Ay... ¡Vamos a ver! Ahí sí que me ha matado. O sea que, ¿tú tienes de hobbie trabajar? Mátame camión", dijo ella.