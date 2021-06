El recado de José Manuel Parada a Alaska por presentar 'Cine de Barrio': "En ese programa"

José Manuel Parada es uno de los presentadores de televisión más conocidos de la historia reciente de nuestro país, sobre todo por su papel al frente de 'Cine Barrio', espacio de TVE que cada fin de semana recuperaba de la hemeroteca los mejores títulos de nuestro cine en el siglo XX.

El presentador estuvo al frente del formato durante ocho temporadas, desde julio de 1995 hasta diciembre del año 2003. Durante este periodo, las tardes de los sábados en muchas casas españolas eran sinónimo de 'Cine de Barrio', donde toda la familia se sentaba a ver la tertulia que protagonizaban sus protagonistas alrededor del sofá, el café y también el famoso piano que también popularizó el formato.

Los mejores títulos de nuestro en la segunda mitad del siglo XX pasaron por la parrilla de Cine Barrio, espacio que fue popularizado por José Manuel Parada, pero que después tuvo otros presentadores, que también eran grandes rostros conocido de nuestra cultura como Carmen Sevilla, que estuvo más de seis años al frente, Inés Ballester, Concha Velasco, Elena Sánchez Sánchez o Alaska, que actualmente es la encargada de presentar las películas y charlar con los invitados.









Por tanto, hace casi dos décadas que José Manuel Parada se desligó de cine de barrio, pero su papel y estilo siempre ha estado unido al programa, al igual que el programa siempre ha mantenido la imagen de parada entonando la canción con los invitados alrededor del famoso piano. Es por eso que siempre que surge la posibilidad, Parada hace un guiño al programa que le cambió completamente la vida, ya que fue su lanzamiento al estrellato de nuestra televisión.

La reflexión de Parada sobre su paso por 'Cine de Barrio'

En esta ocasión, Parada ha visitado el programa de Telemadrid, 'Está pasando', donde ha sido preguntado por Sonia Ferrer, por su última obra de teatro, que a juicio de la colaboradora es solo para mayores: "¿Pero por qué una obra solo para mayores, si a mí me encantaba verte en 'Cine de Barrio'?"

Ante esta pregunta, el veterano presentador no ha dudado en sacar a relucir un comentario que le ha acompañado durante su carrera, relacionado con 'Cine de Barrio' y que parece no haberle gustado mucho siempre que se lo decían.

Parada y el CINE DE BARRIO de #Alaskapic.twitter.com/iTXiBIRezk — TVMASPI (@sebas_maspons) June 4, 2021

"A mí me hace mucha gracia. Cuando yo hice 'Cine de Barrio' la gente, no el público porque siempre nos siguió de una forma espectacular, te trataban como de antiguo. 'Hay Parada que antigüedad en ese programa'. Y ahora me hace mucha gracia porque lo hace Alaska, que es mucho más antiguo todavía, y es moderno porque lo hace Alaska", ha concluido el presentador tras recuperar esta anécdota que marcó su paso por el programa que ocupaba la parrilla de TVE todas las tardes de sábado.