Concha Velasco desvela por primera vez qué famoso cantante fue su amor imposible

Concha Velasco abre una nueva etapa en su vida. La actriz anunciaba por sorpresa hace dos semanas que dejaba de presentar el programa "Cine de barrio" y que Alaska sería su sustituta. De esta manera, la vallisoletana decía adiós a diez años al frente de este mítico espacio en las tardes de los sábados de TVE. Concha vuelve al teatro con 'La Habitación de María', una obra escrita por su hijo.

En esta obra-monólogo, dirigida por José Carlos Plaza y producida por Pentación Espectáculos, Velasco da vida a una flamante escritora en el día de su 80 cumpleaños que lleva más de cuatro décadas sin salir de su casa. De hecho, esta flamante escritora, que no pudo recoger en persona el Premio Planeta con el que fue galardonada por la agorafobia que sufre, celebra su aniversario sin ningún tipo de acto público, ni familiar, como viene siendo habitual en los últimos años.

A pesar de los 80 años, que le han sentado "como un tiro", Velasco saca orgullo y asegura sentirse aún con energía para subirse una última vez a los escenarios. En una entrevista con Toñi Moreno para la revista "Lecturas", Concha Velasco admite que no supó "entender" a Paco Marsó, quien fue su marido durante 28 años. "No fue un buen marido. Yo quería que fuese como no era, y ahí estuvo mi error. Quería que fuese fiel y a él le gustaban mucho las mujeres. Después de él no volví a tener ningún novio", asegura.

Sin embargo, a lo largo de la conversación, la actriz confiesa cuál fue su amor imposible: Manolo Escobar. "Hubo muchos besos, pero los dos decidimos que no podía ser. Y luego fui íntima de Anita (la esposa de Manolo Escobar). En el funeral estamos la dos juntas, la novia y la esposa. Nunca pasó nada entre nosotros", asegura.

SU DESENCUENTRO CON LA DUQUESA DE ALBA

En la entrevista, Concha Velasco también asegura tener miedo al alzheimer porque no quiere olvidar todas las grandes cosas que ha vivido. Además, habla de la buena relación que siempre tuvo con Lina Morgan - "Conmigo fue excepcional" - y el enfado que tuvo con ella la Duquesa de Alba: "No se sintió bien tratada en un programa y se cabreó. Le envié flores y me las devolvió, le envié un telegrama y no lo aceptó. Tampoco vino a mis obras durante muchos años, hasta que un día lo hizo y entró a mi camerino. Desde entonces, nunca dejó de venir a verme", rememora.