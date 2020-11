La reacción de Wyoming en 'El Intermedio' a la multa de Hacienda: “Se me ha atragantado el desayuno”

El presentador José Miguel Monzón Navarro, más conocido como Wyoming, ha respondido este jueves a la noticia de que deberá pagar 566.921 euros tras una sentencia por sus deudas con Hacienda. Lo ha hecho a través de 'El Intermedio', espacio que presenta desde hace más de una década y desde el que se ha pronunciado en tono de humor y defendiéndose de las críticas que le señalan como defraudador.

Según publicaba esta semana el diario VozPopuli el humorista había presentado un recurso ante la Audiencia Nacional para no pagar una sanción impuesta por el fisco a cuenta del IRPF tanto de 2005 como de 2006. Según la sentencia, Wyoming utilizó una sociedad a su propiedad para tributar muy por debajo del IRPF por trabajos que realizaba él mismo y, según especifica la Audiencia Nacional, “sin aportar ningún valor añadido a la actividad económica realizada”.

Una sentencia inicial que el presentador de La Sexta recurrió argumentando que Asuntos y Cuestiones Varias S.L., nombre de la empresa que está a su propiedad en un 99,03%, sí que cuenta con un trabajador con contrato fijo. Eso sí, a fecha y según las cuentas de 2018. Por tanto, y al no prosperar el recurso, Wyoming deberá abonar 163.006 euros por no declarar el IRPF y 403.915 en cuestión de liquidación por importe.

La reacción de Wyoming a la multa de Hacienda

Monzón no se ha mordido la lengua sobre la polémica y ha salido al paso para desmentir la información de VozPopuli desde su propio programa 'El Intermedio' donde, en clave de humor, trataba de desmentir la noticia. “Se me ha atragantado el desayuno, y la culpa la tiene un ingrediente no muy habitual en mi dieta: un titular. Golpe de la Audiencia Nacional a Wyoming, ratifica una nueva sanción de Hacienda”, anunciaba el humorista junto a la música de 'El cabo del miedo'.

“Sí queridos amigos, según esa información, el atractivo presentador conocido como el Gran Wyoming, tendría que pagar más de medio millón de euros. Algunos habrán pensado 'me has decepcionado Guayo; me lo esperaba, falso progre barrigudo; incluso los habrá que piensen por qué tengo tanta pasta con la mierda de chistes que cuento”.

Wyoming trata de desmentir la noticia

“Felicito al medio por la repercusión que ha tenido, pero la noticia tiene un problema: que no es cierta”, comentaba el cómico. “Siento quitarle la ilusión a alguno, pero no tengo que pagar nada, ya arreglé mis cuentas en 2010, lo que ahora falla la AN es un recurso de mis abogados, por lo que la Justicia es como un tren a Badajoz. Acaba llegando, pero es lenta de coj*”.

La réplica de #Wyoming a los que decían que tenía que pagar a #Haciendapic.twitter.com/pogx0GRwz7 — MASPITV (@TVMASPI) November 18, 2020

Por ello, lo que matiza Wyoming es que ya pagó la multa en 2010, por lo que no ha prosperado ahora es su recurso. En cualquier caso, si la multa la ha pagado ahora o la pagó hace 10 años, la sanción existe y ha sido ratificada por la Audiencia Nacional.