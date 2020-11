Varapalo de Hacienda al Gran Wyoming: tendrá que pagar 566.000 euros por una infracción tributaria

El Gran Wyoming no se libra de Hacienda. El presentador de "LaSexta", azote de la derecha y que trufa su programa "El Intermedio" con discursos moralistas y ejemplarizantes, tendrá que pagar más de 566.000 al fisco por una "infracción tributaria".

Según una información publicada este miércoles por Vózpopuli, la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha tumbado el recurso contencioso-administrativo presentado por Wyoming para evitar dicha sanción. Hacienda acusaba al presentador de facturar sus trabajos a través de una sociedad y no como persona física, que tiene un gravamen fiscal mucho más alto. Esta maniobra ha llevado a muchos rostros televisivos como Jorge Javier Vázquez a correr la misma suerte que Wyoming.

Siempre según Vózpopuli, Wyoming debe ahora "afrontar una sanción de 163.006 euros por no declarar correctamente el IRPF de los ejercicios 2005 y 2006. Esa multa ha estado acompañada de una liquidación por importe de 403.915 euros, si bien esta última cifra no ha sido recurrida por el presentador".

Hacienda tacha de “voluntario y culpable” el comportamiento del presentador y afirma que no se puede apreciar “buena fe”, dado que “su conducta ha ido encaminada a eludir su carga tributaria por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en los ejercicios 2005 y 2006”

No es la primera vez que El Gran Wyoming tiene que hacer frente a un elevado pago a Hacienda. Según detalla El Mundo, hace algunos años el presentador abonó algo más de 900.000 euros al Fisco por el mismo motivo que en esta ocasión. "Yo no soy especulador inmobiliario. Gano pasta y lo invierto en España. Es más cómodo llevárselo a un paraíso fiscal. Yo tenía una sociedad, una productora, que en su día estaba bien y, de repente, cambió el criterio y ahora está mal. Me metieron un puro que alucinas. Yo he pagado eso. He recurrido y ahora me han dicho que está perdido, pero yo no he defraudado. He pagado todo lo que me correspondía", decía Wyoming sobre esta multa.

EL EXCELSO PATRIMONIO DE WYOMING

Según publica el diario "El Mundo", Wyoming tiene 20 propiedades en Madrid y una parcela de 306 metros cuadrados en el área de Los Negrales en Alpedrete (Madrid). Además tiene otros dos pisos en régimen compartido junto a sus hermanos y su pareja. El diario de Unidad Editorial también señala que en el Registro de la Propiedad aparece en dos empresas: 18 Chulos Record SL, "que ingresó en el último ejercicio 270.000 euros", y Asuntos y cuestiones varias S.L., que según Jaleos del corazón por primera vez en su historia tiene una deuda que se eleva 18.000 euros. El diario "El Español" también publicó en 2018 la misma cuenta de posesiones. "Llevo 30 años trabajando en televisión y he ganado mucho dinero y lo invierto en lo que quiero", afirmó el humorista en una entrevista a Vanitatis.

Pese a su abultado patrimonio, la fama también le ha llevado a vivir momentos para él incómodos. Contó una de esas situaciones en el programa "Liarla Pardo" de LaSexta. "Yo he entrado en bares en los que me han puesto el himno nacional y me he marchado. Era para tocar los cojones con el himno y ellos saben por qué lo ponen, como diciendo que no soy bienvenido", ha comentado Wyoming. Pero no solo en bares. "Un día, un hombre desde un coche me gritó por la ventanilla '¡Viva España!'. Yo sé que no están dando un viva España, están diciéndime 'rojo', ha dicho.