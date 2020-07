Wyoming pide perdón en directo tras criticar esta foto de Ayuso: "Reconozco el error"

El presentador del programa de La Sexta, 'El Intermedio', ha tenido que pedir perdón esta semana en directo por una fotografía de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una comparativa entre líderes regionales de los populares. Todo ello a través de una sección del programa en concreto en la que la periodista Andrea Ropero da “un baño de realidad” al showman. En este caso, rescataban la queja de un espectador que puntualizaban que habían cometido un error.

En este caso se trataba de un carrusel de fotografías de líderes del Partido Popular junto a vacas en semanas anteriores a las elecciones, ya sean nacionales o regionales. Para ello, usaban imágenes tanto del presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo como de la líder de la coalición PP y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. Pero todo ello con un matiz importante

La queja de un espectador

La periodista Andrea Ropero es la encargada durante el programa de presentar la sección en la que le da “un baño de realidad” al presentador empleando quejas de usuarios de Twitter que corrigen algo de 'El Intermedio'. Por ello, anunciaba: “En el Intermedio estuvimos hablando de los diferentes candidatos del Partido Popular que han ganado elecciones justo después de haberse fotografiado con una vaca. E incluimos esta foto de la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Pues fíjate lo que dice este usuario de Twitter:

1° Me parece lamentable y me indigna que hagais mofas con una explotación de animales torturados y encarcarcelados.

2° Lo de Ayuso no era un ternerito, era una cabra. — Luismitwo (@Luismitwo1) June 29, 2020

“Lo de Ayuso no era un ternerito, era una cabra”. Además, el espectador del programa matizaba una queja más sobre el contenido de la mofa hacia los líderes populares que, eso sí, aunque compartían en pantalla, la colaboradora del programa de La Sexta no pronunciaba: “Me parece lamentable y me indigna que hagáis mofas con una explotación de animales torturados y encarcelados”

Wyoming pide perdón

Tras haber explicado el fallo, Ropero preguntaba al presentador del programa: “¿Qué tienes que decir a esto Wyoming?” Sorprendentemente, la respuesta del showman de La Sexta era pedir perdón por la confusión a la hora de emplear una foto de un animal erróneo. Eso sí, como suele ser costumbre en su programa, siempre con un tono jocoso y de broma.

“Efectivamente, reconozco el error”, comenzaba Wyoming. “Queríamos poner ESTA foto de la presidenta de la Comunidad de Madrid pero mi equipo se equivocó de imagen”, argumentaba mientras enseñaban, ahora sí, una foto de Ayuso de un ternerito.

“Qué queréis, me reúno con gente urbana que no saben diferenciar bichos, no distinguen. Llevan 14 años pensando que el programa lo presenta un atractivo showman y todavía no se han dado cuenta de que soy un 'loris'”, bromeaba Wyoming con el posible parecido con el animal de ojos saltones.