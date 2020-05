La reacción de Joaquín Prat tras la propuesta de Errejón para nacionalizar Nissan: "Lo ha dicho"

Íñigo Errejón, diputado de 'Más Madrid' en el Congreso de los Diputados, se pronunció el pasado jueves sobre el cierre de la planta Nissan en Barcelona, una decisión muy importante para el futuro laboral y económico de la zona. Respecto a sus palabras se hicieron eco en el programa de Cuatro, 'Cuatro al día', presentado por Joaquín Prat, que tuvo la siguiente reacción.

La reacción de Joaquín Prat a la inciativa de Errejón

Tras escuchar a Errejón, el presentador se quedó sin palabras y muy rápido pasó el turno de palabra al colaborador que estaba sentado a su lado, el economista Daniel Lacalle, que fue muy crítico con la propuesta hecha por el diputado de izquierdas: "Exigimos que el Gobierno actue ya y actue de inmediato. Los trabajos, los empleos y el conocimiento se tienen que quedar aquí y para eso es necesario que el Estado tome el control, asuma la producción y la reoriente en un sentido verde y de transición ecológica".

Ante estas palabras, Lacalle fue bastante duro con las palabras de Errejón, llegando a decir que eran una verdadera tonteria: "Pero cómo van a nacionalizar una multinacional japonesa, si es que esto es una broma. Es que esta gente además de ser ignorante es arrogante, porque es que decir que se va a nacionalizar una multinacional japonesa y también decir que el conocimiento se queda España cuando el conocimiento está en Japón. Qué tontería más grande está diciendo, que es el nivel de populismo al que nos tienen acostumbrados y que ya sobrepasa todo. Entrar en estas cuestiones de nacioanlizar algo. Qué vas hacer, ¿te vas a quedar con un planta fabricando nada? Porque claro es la nada. Existe un gran problema en el sector automovilístico, pero lo último es buscar una solución como esta. No se puede venir a todos los trabajadores con amenazas de nacionalizar nada, señores. Lo que van a fabricar es la nada si se nacionalizara".

Nissan, un duro revés a la economía de España

La decisión de Nissan de cerrar su planta de Barcelona ha supuesto un duro revés para la economía nacional. Con este cierre serán más de 3.000 puestos de trabajo indirecto los que se pierdan en los próximos meses y cerca de 20.000 indirectos, una importante crisis que afectatara a la zona donde estaba situada esta industria. El sector automovilístico está pasando por una de sus peores en mucho tiempo, que ha sido acentuada por el impacto del coronavirus a nivel mundial. El pasado jueves, el cierre de Nissan en Bacerlona y las posibles restructuraciones en diferentes plantas del sector, como la de Ford en Valencia, llegaron al Congreso de los Diputados, donde varios políticos pusieron sobre la mesa, al igual que Errejón, la posiblidad de nacionalizar este tipo de plantas. Uno de ellos fue el diputado de ERC y socio de Gobierno de Pedro Sánchez, Gabriel Rufián. El político independentista apoyó la línea de Errejón y recibió también el visto bueno del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias.

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha asegurado este jueves que las nacionalizaciones "son perfectamente posibles en la Constitución Española" después de que el BNG haya apuntado a la posibilidad de nacionalizar Alcoa y ERC sugerido que podría ser una "gran solución" para la Nissan.

Durante su segunda intervención en la comisión de reconstrucción del Congreso, Iglesias, que no ha mencionado de forma específica el anuncio del cierre de las tres plantas de Nissan en Barcelona, ha defendido que "las nacionalizaciones no son ni de izquierdas ni de derechas" y ha considerado que, ante todo, se debe velar siempre por el interés general. En ese sentido, y en alusión a la intervención del PP en Bankia, ha afirmado que si lo que se le propone al Gobierno es "socializar pérdidas", a él no le convence demasiado.

También te puede interesar

Joaquín Prat estalla diciendo lo que piensan todos de los políticos: "¿No se os cae la cara de vergüenza?"

Joaquín Prat, en COPE: "Nunca he dicho que no a un trabajo"