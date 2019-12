Joaquín Prat, en COPE: "Nunca he dicho que no a un trabajo"

Joaquín Prat es el nuevo presentador del programa 'Cuatro al día' en sustitución de Carme Chaparro, que aborda un nuevo reto profesional en las grabaciones de la nueva temporada de ‘Mujeres al poder’.

Según ha dicho este lunes en 'Herrera en COPE', aunque no se "desteta" del todo de Ana Rosa Quintana, con la que ha compartido plató durante diez años y con la que seguirá analizando la crónica rosa, afronta con ganas este reto y con el propósito de analizar la "actualidad política y social" intentando "desdramatizarla un poco".

El periodista ha confesado que "nunca" le ha dicho que no a un trabajo, de ahí que lleve 21 años en radio y televisión. "Gracias a Dios no me ha faltado nunca el trabajo", ha señalado.

Sobre su antecesora, Carme Chaparro, ha dicho que "ha hecho un trabajo fabuloso" y que tiene el "enorme mérito" de haber echado a rodar el programa. "Les llamo la familia Pinypon. Somos pocos pero muy trabajadores", ha confesado.

Prat ha definido esta nueva aventura televisiva como "un reto" porque "la franja de la tarde en Cuatro no es fácil, pero lo vamos a intentar, por lo menos dejar el poso para que la gente pase por ahí".

El presentador de Mediaset ha dicho que las nuevas tardes de la cadena serán "bastante completas". Además, ha destacado la sección 'En la diana' que tratará de estafas en la red, precios abusivos, ocupación de viviendas y otras cuestiones que afectan a la ciudadanía.

"Hay que estar en la acera y escuchar a la gente. La sociedad civil siempre ha ido muy por delante de los que mandan", ha concluido Joaquín Prat.