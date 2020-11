Ramón García se lleva la sorpresa de su carrera tras la revelación de una invitada en directo: "Está muerto"

El presentador Ramón García ha vivido un auténtico momento de "tierra trágame" en su programa. El periodista estaba entrevistando a una invitada, tratando de darle ánimos, ya que no se encontraba en su mejor momento. Y se ha llevado la sorpresa de su carrera, sin duda.

"No me digas que te arrepientes de venir aquí, sobre todo, si me lo dices porque te crees una carga. Tú no eres ninguna carga, Isa", decía García a la señora.

Sin embargo, la respuesta de Isa fue bastante imprevista. Ella decidió cambiarle de tema para contarle que tenía un amigo que cumplía años el mismo día que él: "He tenido un amigo que hace los mismos años el mismo día que tú". Y continuaba: "¿Sabes quién es?"

Ramón García, prácticamente de inmediato le contestaba con un "¿Quién?". La señora le respondió: "Ángel". Es en ese momento, cuando el vasco aprovecha para felicitar a Ángel, ya que el periodista cumple 59 años este sábado.

Es en ese momento, cuando Isa le dice algo que deja a García descolocado. "No, que se ha muerto". El periodista se queda visiblemente sorprendido y le dice a la señora: "Me ha dicho que cumplía los años".

Isa acababa este momento diciéndole al presentador que él había acudido dos veces al programa. Una situación un tanto complicada para Ramontxu que seguro le costará mucho olvidar.

La propuesta de Ramón García para celebrar las campanadas este año

El popular presentador sugirió hacer una retransmisión conjunta entre todas las televisiones para acabar este 2020 tan trágico por la pandemia.

Ramón García contó en el programa de Bertín Osborne en Canal Sur que, "si fuese directivo de televisión, este año tan complicado para los españoles y al que le toque dar las campanadas va a ser un año muy dificil, yo uniría a todas las cadenas en la Puerta del Sol. Pondría a un representante de cada cadena y todas las cadenas de televisión en España tenían que dar juntas este año las Campanadas para mandar a tomar por saco el 2020 y recibir con esperanza el 2021», desgranó. "¡Bravo!", celebró en plató Anne Igartiburu.