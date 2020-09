La idea con la que a Ramón García le gustaría dar las campanadas y despedir a "este maldito año"

Novedades para despedir este fatídico 2020. Lo expuso el archiconocido presentador, Ramón García con Bertin Osborne en el nuevo programa que estrenaba en Canal Sur, la televisión autonómica andaluza y parece que la idea va tomando base. Este año 2020 será histórico por la aparición de la pandemia del coronavirus que ha afectado a todo el mundo.

Por ello, y de cara a la próxima retransmisión de las campadas de navidad, se pide que se haga una transmisión conjunta, con un representante de cada televisión para dar entrada de una forma global al nuevo año, 2021 que se espera que sea mejor y más fructífero que este actual maldito 2020.

LO PIDE RAMÓN GARCÍA

El popular presentador fue claro en su idea inicial, "me parecía un poquito de ley. Televisión Española fue la primera en hacer las Campanadas en la Puerta de Sol y cada año venía gente nueva y me sentía obligado a saludar a los nuevos. Me bajaba adonde estaban Antena 3, Telecinco, Telemadrid...", contó Ramón García al teléfono, lanzando una propuesta para las Campanadas de Fin de Año 2021.

García contaba además que, "si fuese directivo de televisión, este año tan complicado para los españoles y al que le toque dar las campanadas va a ser un año muy dificil, yo uniría a todas las cadenas en la Puerta del Sol. Pondría a un representante de cada cadena y todas las cadenas de televisión en España tenían que dar juntas este año las Campanadas para mandar a tomar por saco el 2020 y recibir con esperanza el 2021», desgranó. "¡Bravo!", celebró en plató Anne Igartiburu. "Pero no soy directivo, sino un humilde presentador", concluyó.

PRESENTADORES HISTÓRICOS

Xosé Ramón Gayoso con 35 ocasiones en TVG es el presentador que más retransmisiones lleva a sus espaldas. Después, en segunda posición se sitúan, Anne Igartiburu y Eloísa González cuentan con 17 retransmisiones cada una. Anne Igartiburu suma 2 ocasiones en ETB1 y 15 de manera consecutiva (contando desde el primer año) en TVE y Eloísa González 3 años en Televisión Española y 14 consecutivos en Televisión Canaria.

Ramón García y Roberto Herrera ocupan el tercer lugar, con 16 retransmisiones. García suma 14 ocasiones en TVE y 2 en Antena 3. Haciendo un total de 12 retransmisiones consecutivas y 4 de forma no consecutiva. Aunque cabe resaltar que García se iba a encargar de las campanadas de 1994 y 1996, al final no pudiendo por circunstancias familiares, lo que al final hubiese supuesto 18 retransmisiones (16 en TVE, 13 nocheviejas consecutivas) y (2 veces en Antena 3) y Roberto Herrera suma 16 retransmisiones en TVE, 11 de ellas consecutivas. En 2018 debido a un resfriado no pudo estar acompañando a Ruth Lorenzo en Tenerife.

COMO SON LAS CAMPANADAS

La retransmisión de las Campanadas de fin de año en televisión comenzó en Televisión Española en el año 1962. Anteriormente esta retransmisión se seguía únicamente por radio.

Durante muchos años, sobre todo cuando solo existían las dos cadenas de televisión pública, se televisaban desde la Puerta del Sol de Madrid, salvo las de 1973, retransmitidas desde Barcelona.

Las televisiones suelen retransmitir las campanadas desde el edificio número 11 (más conocido como Tío Pepe), de la Puerta del Sol. RTVE en el extremo de la parte derecha y RTVM en el extremo de la izquierda copan la terraza del quinto y último piso del edificio; un piso abajo, en el cuarto, actualmente sin inquilino, lo han ocupado Mediaset España o Televisión Canaria y en el segundo piso, Atresmedia ocupa dos balcones y RTVE otro balcón en el que sitúa una cámara; por lo tanto los medios se sitúan justo enfrente del reloj de la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol.

Este reloj, 28 segundos antes de las doce, baja una bola de lo alto del mismo, sonando un carillón. Después suenan cuatro campanadas dobles representando los cuatro cuartos, y por último, a las 00:00, comienzan las doce campanadas, una cada tres segundos aproximadamente, y al final aparece el cartel iluminado con el mensaje "Feliz Año" y el año en cuestión.