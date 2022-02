Ramón García no da crédito con lo que se tiene que hacer frente en directo: "Hay un problema en esta casa"

El directo puede provocar que los programas tengan que hacer frente a los problemas en ese mismo momento, de la misma manera que pueden darse situaciones inesperadas en el plató al no estar previstas en el guion. Incluso los más profesionales suelen verse afectados por estas situaciones, de las que siempre suelen salir airosos. Esta es una situación que se suele dar cuando el programa conecta con espectadores que no saben que están hablando en televisión.

Esto es algo a lo que tiene que enfrentarse Ramón García al frente de 'En compañía', de Castilla-La Mancha Media, de forma habitual. Cada día, presenta una sección en la que el programa regala un jamón a sus seguidores. Similar al espacio que dedica Pablo Motos en 'El Hormiguero' para regalar la 'Tarjeta Hormiguero', García suele llamar a un espectador castellano-manchego al azar para regalarle un jamón si responden bien a su pregunta. Sin embargo, no es el único problema del directo al que tiene que enfrentarse el espectador.

Al ser un espacio dedicado a las personas mayores y emitido a primera hora de la tarde, el conductor del espacio se ha encontrado en varias ocasiones con que algunos de sus invitados se han quedado dormidos en directo. Esto es lo que le ha pasado otra vez a Ramontxu este miércoles.

Mientras el presentador se encontraba hablando con su invitada sobre su ex pareja, se dio cuenta que la otra mujer que se encontraba sentada en el sofá se estaba echando una cabezada. Ante esto, el comunicador quiso aprovechar el momento y pidió al equipo del programa que apagasen la luz: "Vamos a bajar la luz, por favor. Déjalo medio a oscuras y ahora continuamos".









"El síndrome de Sandrina del desmayo"



Como consecuencia, se encontraban todos en plató y en silencio, aunque se colaban algunas risas. En ese momento, el conductor del espacio comenzó a cantar una nana, mientras la cámara enfocaba a la señora que se encontraba durmiendo plácidamente: "Duérmete niña, duérmete ya, que viene el coco y te comerá..".

De pronto, la mujer se despertó y, consciente de que la habían pillado, se echó la mano a la boca para aguantar la risa. "Gracias señor, ha vuelto. Ha vuelto a la vida, ha vuelto Victoria. Después de una pequeña cabezadita porque la vida es así, esta es su casa. Así duerme ella en el sofá de su casa y hoy está en el sofá de 'En compañía'", señalaba Ramontxu, provocando las risas de los presentes en el plató.

"Es que tiene mucho sueño", aseguraba su compañera. "Es por la pastilla que me he tomado", se justificaba Victoria, entre risas. "Tengo la sensación de que hay un problema en la casa, tenemos que llamar a alguien", aseguraba el presentador. "Hay un problema en Castilla-La Mancha Media, el síndrome de Sandrina del desmayo. Cada día se nos desmaya alguien", soltaba García, haciendo referencia al momento que se ha hecho viral de una concursante que se desmayó en 'A tu vera'. "Pues yo me he desmayado hoy, con el sueño", reconocía Victoria. "Ya te he visto ya", corroboraba el comunicador.