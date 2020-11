Ramón Calderón podría demandar a Kiko Rivera por sus acusaciones en 'Sábado Deluxe': "Más remedio"

Este pasado viernes, 'Sábado Deluxe' marcó unos grandes datos de audiencia con 'Cantora: la herencia envenenada', un especial en el que las declaraciones de Kiko Rivera contra su madre recorrieron todos los medios e inundaron las casas de millones de espectadores. Muy dolido por la actitud de Isabel Pantoja, el entrevistado la acusó de robarle y engañarle.

Además, Rivera hizo públicos los nombres de otras personas que han tenido que ver en este "fraude". Entre ellos, destacó Ramón Calderón, el albacea del testamento de Paquirri, quien intervino en 'Sábado Deluxe' y ahora en 'esRadio' para contestar a las acusaciones del DJ.

"Me parece peor que en una cadena de máxima audiencia no tuviera ni el más mínimo interés en comprobar aquella carpeta con papeles y que los exhibiera", reveló Calderón, refiriéndose a que Telecinco dejó al hijo de Pantoja hacer públicos unos importantes documentos sin comprobar antes su veracidad.

Asimismo, el entrevistado desmontó uno de los llamativos argumentos de Rivera contra su madre y le culpó por permitir que su madre firmase una hipoteca sobre Cantora en 1986: "En ese año no estaba repartida la herencia". Tras recordar que Rivera afirmó en el espacio de Telecinco que "su padre le dejó Cantora y su madre se la robó", Calderón explicó que, si fuese cierto, "la escritura mostraría que su padre no dejó ninguna finca a nadie sino el usufructo a su vida".

"Finalmente, dice que participé en una trama para robarle porque en el año 2002 una sociedad hizo algunas cosas", comenzó defendiéndose. "Sí, yo era el secretario porque a ella, como mujer de un amigo, le constituí esa sociedad en el 86. Pero yo, diez años antes, en 1992, dejé de ostentar ningún cargo en esa sociedad. Diez años después dice que le he estafado a través de ella", aclaró.

"Esa cadena debería decir algo"

Después de responder a todas las acusaciones de Rivera, Calderón aseguró que, a no ser que reconozca que "ha metido la pata", no le quedará "más remedio" que ir en su contra y demandarle. Una decisión que todavía no ha tomado por respeto a Paquirri, su amigo fallecido.

"Mi mujer, mis hijos, mi madre de 90 años y mis amigos han visto al día siguiente como esa cadena de televisión ha colocado imágenes y un rótulo que decía: Ramón Calderón me ha robado y Ramón Calderón es un sinvergüenza", recordó el abogado. "Creo que esa cadena algo debería decir", concluyó.