La pregunta de Kiko Rivera tras vapulear a su madre que dejó desencajado a Jorge Javier: "No supe qué decirle"

Cinco días después de que Kiko Rivera estallara en televisión contra su madre, Isabel Pantoja, por no cumplir con los últimos deseos de su padre y por haber ocultado en Cantora las pertenencias del torero que sus hijos reclamaban, las aguas siguen bajando muy agitadas en la familia Pantoja. La cantante guarda silencio tras la humillación de su hijo ante millones de españoles. Su entorno sólo asegura que está devastada y que teme que pueda hacer algo horrible. Isabel no sale de Cantora, su búnker particular donde se revuelve por las inesperadas puñaladas de su hijo.

"Cantora: "La Herencia Envenenada" fue visto por millones de espectadores atónitos ante todo lo que escupía Kiko Rivera. Un éxito para Telecinco y para el presentador del espacio, Jorge Javier Vázquez. Este miércoles, el periodista ha desvelado en la revista "Lecturas" todo lo que ocurrió cuando los focos se apagaron.

Para Jorge Javier, lo más llamativo ocurrió cuando Kiko se acercó a él una vez acabó el programa y le preguntó mirándole a los ojos: "¿Tú crees que me llamará?". Jorge Javier esquivó la pregunta porque no le quiso decir lo que realmente pensaba: "Isabel no le iba a llamar porque estará pensando que el mundo se ha confabulado contra ella para sacar audiencia y ganar dinero. Y supongo que creerá que lo que hizo Kiko el viernes también fue por dinero, pero no".

Jorge Javier considera que lo que Kiko Rivera protagonizó el viernes "no se hace por dinero". "Se hace por cansancio, por agotamiento, por la necesidad de ser escuchado, comprendido. Por la necesidad de ser querido, incluso", asegura el presentador de "Sálvame" en la revista.

Antonio Quilez

JORGE JAVIER, SOBRE ISABEL PANTOJA: "ESTÁ EN DECADENCIA"

El mediático periodista desecha también las críticas a Kiko por actuar así contra su madre y cree que la situación sólo puede ir a peor. "Kiko no va a dejar de recibir informaciones acerca de conductas de la madre. Antes, las apartaba inmediatamente de su mente porque estaba enamorado de ella. Pero cuando ese amor desaparece y se abre paso la realidad, el choque puede ser espantoso", asegura.

Jorge Javier también ha desvelado que en las pausas publicitarias aconsejó a Kiko que acudiera a psicólogos y se armara emocionalmente. En otros momentos, Kiko abandonaba el plató "para ir a fumar cabizbajo, triste y derrumbado". "Quien piense que Kiko Rivera disfrutó el viernes destrozando a su madre se equivoca. Pesaba mucho más en su ánimo la decepción que el sentimiento de victoria", cuenta Jorge Javier.

En su columna, Jorge Javier termina asegurando que la relación entre madre e hijo está rota y deja un último recado para la artista: "El espejo que Kiko le ha puesto a Isabel Pantoja le devuelve a la folklórica una imagen pavorosa: la de una madre no tan abnegada y una artista que tiende a la decadencia. A ver quién supera eso".

