Rajoy se 'moja' y revela a Pablo Motos los detalles del reencuentro entre Casado y Ayuso: "Fui yo"

'El Hormiguero' ha vuelto a contar con un invitado estrella en la jornada de este jueves. Tras la entrevista, hace unos días, de Pablo Motos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el programa de Trancas y Barrancas ha recibido en su plató al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Durante la conversación con Motos, Rajoy se ha mostrado completamente sincero y no ha dudado en abordar multitud de temas que ocupan la actualidad en los últimos días, desde el ámbito político hasta la situación de la pandemia.

En cuanto a Pedro Sánchez y su situación al frente del Gobierno, Rajoy ha asegurado a Motos que "ser presidente es muy difícil, estás absolutamente expuesto, yo intentaba decirme a mí mismo cuál es el interés general, mi primera prioridad fue, sobre todo los primeros años, superar la crisis económica. El presidente tiene que hacer frente a lo que le toque porque es una responsabilidad voluntaria". Y ha añadido que le preocupan los socios de Gobierno: "Cuando alguien se coaliga con Bildu o partidos que quieren aniquilar España, creo que esos acuerdos hacen muy difícil practicar una política de adultos".





Respecto al debate generado en torno a la vacunación en los últimos días, Rajoy ha reconocido haber pasado el covid, haberse vacunado dos veces e ir a ponerse la tercera dosis "en cuanto pueda", y también ha hablado de lo que haría con aquellos que no quieren vacunarse: "No sé si es posible obligarle, pero como el problema de esta gente no es de ellos solo, les diría que no puede viajar ni entrar en ciertos sitios sin la certificación".

Rajoy habla abiertamente en 'El Hormiguero' del reencuentro entre Casado y Ayuso

Por otro lado, el expresidente no ha dudado en pronunciarse sobre el reencuentro entre Casado y Ayuso de este miércoles, que ha sido analizado al detalle. Rajoy ha apuntado que "no fue ni cobra ni protocolo, fui yo. Me dijeron que me pusiera con la presidenta, al ser una mujer, pensé que como mujer se pusiera en el lado preferente, fue una cortesía", restando importancia al momento en el que se ubicaban para la foto de familia.

Y ha añadido: "Casado y la presidenta lo están haciendo muy bien. Ser líder de la Oposición es muy difícil. Isabel tiene mucho mérito, ha sido muy valiente, le ha tocado un momento muy duro y se ha ganado el respeto de la gente". En cuanto a la solución, ha confesado que "no se atreve a dar ninguna", al mismo tiempo que aseguraba "estar convencido de que esto se va a resolver muy pronto y a satisfacción de todos los militantes del Partido Popular. Tengo años, he visto muchas cosas y me permite intuir que esto se va a solucionar muy pronto".