Pablo Motos anuncia en 'El Hormiguero' la decisión que ha tomado con Piqué tras cancelar su entrevista

Misterio resuelto. Pablo Motos ha anunciado este lunes la respuesta a la duda que muchos seguidores de 'El Hormiguero' tenían desde hace unos días. El presentador del programa de Atresmedia ha querido desvelar quién le acompañará en el plató de Atresmedia estos próximos días, algo que suele ser habitual que lo haga el jueves de la semana anterior.

Pero, en aquella ocasión, un día se quedó colgado, y es que el programa de Antena 3 decidió no anunciar el nombre del invitado que estaría con Pablo Motos este próximo martes 30 de noviembre. En este sentido, este misterio ya está resuelto, y por fin los seguidores del programa pueden poner cara al famoso más misterioso en los últimos meses de 'El Hormiguero'.

Sobre esta cuestión, muchos espectadores se han preguntado si es que existe algún motivo por el Pablo Motos no va a realizar este día el programa, no obstante no hay noticia de que esto pueda pasar. Entonces, las sospechas que tienen los espectadores es que Pablo Motos está todavía cerrando los detalles del invitado que tendrá el próximo martes, por lo que sus seguidores esperan a un personaje de primer nivel. Incluso algunos espectadores han sospechado de que puede tener algo que ver con otros programas de la casa.



Junto a invitados como Aitana, Mariano Rajoy y Belén Rueda, este martes irá a divertirse a 'El Hormiguero' Gerard Piqué, el jugador del Fútbol Club Barcelona. Piqué visitará los platós de la madrileña calle Alcalá después de que se cancelase la entrevista que tenía cerrado con Pablo Motos hace unas semanas.

Piqué visitará este martes 'El Hormiguero'

Sobre ello, todos los datos apuntaban a que Gerard Piqué no podía acudir a la capital de España debido a las estrictas normas que el nuevo entrenador del Barcelona, Xavi Hernández impuso nada más llegar a la ciudad condal. Según el jugador, este hecho no estaría detrás de su ausencia en 'El Hormiguero', tal y como explicó recientemente a Ibai Llanos.



Ahora, días después del final de la celebración de los partidos de la Copa Davis en Madrid, Piqué se sentará con Pablo Motos y seguramente desveles más detalles sobre su 'plantón' hace unas jornadas.

Además, Pablo Motos también va a tener la oportunidad de entrevistar esta próxima semana a otro expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que regresa a 'El Hormiguero' después de varios años. En la última ocasión acabaron el programa terminaron el programa tomando una cerveza en un bar al lado de los estudios del programa en la madrileña calle Alcalá, puede que para esta ocasión también nos tengan preparada una sorpresa.









También, esta semana pasarán por 'El Hormiguero' otros nombres conocidos como el de la artista española Aitana y los actores José Coronado y Belén Rueda, tal y como informó el propio programa el pasado jueves en su cuenta oficial de Twitter. En este punto, hay un misterio que ha despertado la curiosidad de sus espectadores y seguidores, ya que el programa no cuenta con un invitado para el próximo martes 30 de noviembre.