Piqué explica en 'El Hormiguero' el verdadero motivo por el que dio plantón a Pablo Motos: "En realidad"

El futbolista del Barcelona, Gerard Piqué, ha visitado este martes el plató de 'El Hormiguero', donde ha tenido la oportunidad de charlar con Pablo Motos sobre diversos asuntos de su ámbito personal y también profesional.

En este sentido, el futbolista español ha podido resolver una de las dudas más importantes que rodeaban su persona y también al propio programa de 'Trancas y Barrancas': el motivo por el que hace unas semanas tuvo que suspender su entrevista en Madrid con Pablo Motos.

Pero, Piqué también ha tratado otros asuntos, como su nuevo emprendimiento relacionado con los derechos del mundial de globos: "Eso fue una fumada después de una comida. Al final ganó Perú y el presidente de Perú lo felicitó".

También se ha referido a sus viajes a Madrid, reconociendo que su ciudad siempre será Barcelona pero le gusta venir mucho a la capital de España: "Vienes aquí y hay mucha vida, la gente sale a la calle, hay contenido, cosas que hacer, Barcelona tiene cosas maravillosas, mi ciudad es la mejor del mundo, pero en los últimos años nos hemos ido apagando un poquito y hay que reactivarlo, volver a encender la llama. El año que viene moveremos la Copa Davis de Madrid, no tengo ningún interés económico diciendo esto, sin embargo, es lo que es, cuando vengo a Madrid siento que el estado anímico de la gente es mejor que el de Barcelona".









Sobre su papel en el mundo del tenis, el jugador también ha señalado que es un deporte que le gusta desde hace muchos años: "Le doy un poco, menos de lo que me gustaría, porque no tengo tiempo, pero es un deporte que siempre me ha gustado, desde pequeño".

Su relación con Xavi Hernández en el banquillo del Barça

Ahora, Piqué está afrontando una nueva etapa en el Barcelona, después de la salida de Ronald Koeman y el mal inicio de temporada que el club culé ha protagonizado desde la salida de Leo Messi con destino París.

En este sentido, Pablo Motos se ha interesado por conocer de primera mano cómo están siendo las primeras semanas de Xavi al frente del banquillo blaugrana, sobre todo teniendo en cuenta que es su excompañero: "Te pone una presión añadida: no le puedes fallar moralmente".

También le ha preguntado por las nuevas normas impuestas en el banquillo culé, ya que Xavi ha llegado con un dosier de reglas. En este sentido, Pablo Motos ha querido preguntarle si es verdad que estas nuevas normas las habían impuesto por él: "Una cosa es lo que dice la prensa y otra las normas de verdad, la del surf y la bicicleta eléctrica no las ha mencionado. Ha puesto unas normas que son necesarias y que cualquier entrenador las pone".

A raíz de esta pregunta, Pablo Motos también ha querido que Piqué resolviese el enigma que hay detrás de la cancelación a la entrevista que tenían concertada hace unas semanas, algo a lo que el jugador del Barça ha respondido alegando que era solamente una decisión personal: Decidimos aplazar la entrevista, Xavi ni lo sabía, fue una decisión libre que tomé, ahora tenía dos días libres y estaba por Madrid".