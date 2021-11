Ayuso aprovecha 'El Hormiguero' para explicar su teoría sobre el futuro de Pablo Iglesias: "No acaba aquí"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido la protagonista este martes en el programa de Antena 3 'El Hormiguero'. La líder popular ha tenido la oportunidad de chalar con Pablo Motos y tratar diversos asuntos relacionados con la actualidad política de la Comunidad de Madrid, marcada estos días por el debate interno que existe en el Partido Popular sobre el futuro del partido en la región.

En este sentido, tras haber coincido con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en los actos por el Día de la Almudena, Ayuso ha querido señalar que no ocurre nada extraordinario para un debate interno como el que están afrontando en el PP de Madrid: "No sé de qué me hablas. En realidad esto pasa en todas las familias, normalmente cuando llega la época de los congresos. Pienso que lo mejor es pensar cómo salimos de esto, somos un partido para la alternancia, tenemos equipo, muy buenos programas, acabará pronto y quiero llevar ilusión a todos los rincones de la Comunidad".









También se ha referido a ciertos asuntos polémicos que han marcado la crónica política en Madrid en los últimos meses, como ha sido el nombramiento de Toni Cantó para liderar la Oficina del Español: "Lo de Toni Cantó fue un tema de tiempos, no dio tiempo y fue una pena porque fue una cuestión burocrática. La oficina del Español va a tope, es tan buena que el gobierno nos ha copiado la idea".

La opinión de Ayuso sobre Sánchez y Pablo Iglesias

En otro orden de asuntos, Ayuso se ha referido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el que en los últimos meses ha tenido una importante pugna política. En este sentido, la presidenta regional no ha tenido reparo en explicar qué siente cada vez que tiene que coincidir con él: "Bueno, no es la relación más explosiva, pero cuando nos vemos en persona hay buen trato. Le noto muy seguro de sí mismo, encantado de contemplarse y luego sabes que te mira y te está mintiendo. No estoy especialmente contenta con él. Cuando un presidente permite que los presidentes de comunidades nos peguemos no puede ser bueno. Están negociando el presupuesto de todos con el entorno de ETA, yo no estoy para abrazos, no puedo, para mí no hay nada peor que la falsa moderación".

También se ha referido a un viejo conocido de la política nacional y también de la política madrileña, Pablo Iglesias. El histórico líder de Unidas Podemos decidió concurrir a las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo en Madrid, dejando a un lado su papel como vicepresidente del Gobierno de coalición. Tras la cita con las urnas y la debacle de la izquierda en Madrid frente a Ayuso, Iglesias anunciaba su marcha de la política activa. Por ello, Pablo Motos y las hormigas del programa 'Trancas y Barrancas', le han preguntado sobre cómo ve el futuro de Iglesias: "No echo de menos a Pablo Iglesias, pero no acaba aquí, seguirá haciendo el mal en algún sitio".