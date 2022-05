¿Qué fue de Santi Crespo, el actor que interpretaba a Josete en 'Cuéntame cómo pasó'?

Santi Crespo ha sido durante muchos años uno de los rostros más conocidos de la veterana serie de TVE 'Cuéntame cómo pasó'. Desde el inicio de la trama en el año 2001, Crespo ha dado vida al personaje de 'Josete', uno de los niños de San Genaro y fiel amigo del protagonista de la serie, Carlos Alcántara, personaje que también ha sido interpretado durante muchos años por Ricardo Gómez.

Pero, el pasado 2021 Santi Crespo decía adiós a la ficción después de una temporada histórica, en la que se produjeron varios saltos temporales entre 1992 y 2020 para mostrar la España de las olimpiadas y la de la pandemia. En este sentido, la ficción decía adiós a uno de 'sus niños' después de la marcha de Ricardo Gómez meses antes.

En aquel momento, su marcha fue justificada de la siguiente manera en una entrevista concedida a 'FormulaTV': "Creo que en la vida se toman decisiones considerando los momentos en los que estás, y ahora mismo considero que estoy en un momento en el que me apetece trabajar en diferentes proyectos. Por ejemplo, he hecho muy poquito teatro y me apetece meter la cabeza. Me apetece meterme en nuevos retos y nuevos personajes".

Ahora, meses después de su marcha, poco se conoce de los proyectos profesionales del actor. Mientras, que su cabeza empieza a maquinar nuevos proyectos delante de las cámaras o encima de las tablas, Santi Crespo comparte con sus seguidores en redes sociales multitud de momentos en diversas partes del mundo, instantáneas hechas en los viajes que ha realizado, algunos junto a Ricardo Gómez, tras su marcha de 'Cuéntame cómo pasó'.

En la España de los años sesenta, la serie echa a andar para contar la historia de una familia que decidió marcharse de su pueblo natal a Madrid para buscar nuevas oportunidades, al igual que miles de familias de aquella época.

Bajo el liderazgo de Antonio Alcántara y Mercedes Fernández, personajes interpretados por Imanol Arias y Ana Duato, toda la familia llega al barrio de San Genaro, donde se instala la familia formada por los dos padres, tres hermanos (Inés, Toni y Carlos) y la abuela materna, Herminia.

A lo largo de la serie, una de las más veteranas de la historia de nuestra televisión, la trama ha contado la vida de la familia en la segunda parte del siglo XX, viviendo momentos históricos como el fallecimiento de Franco, la Transición, el Golpe de Estado o la victoria del Partido Socialista de Felipe González.

Sobre el futuro de la serie existen varias teorías, sobre todo después de la emisión del capítulo 400. En este sentido, existen varias preguntas relacionadas con el fin de la serie o si Ricardo Gómez regresaría a la ficción en ese hipotético adiós.