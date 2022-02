Imanol Arias: Su nombre real, su roce con Monedero y la época en la que durmió en el Metro

Riaño es una pequeña localidad que se sitúa en la provincia de León. A apenas cincuenta kilómetros de la localidad cántabra de Potes; es un enclave privilegiado integrado en la falda de los Picos de Europa, con un entorno único en el que hace ya unos años vieron nacer a una de las personas más relevantes del mundo de la actuación en nuestro país: Imanol Arias.

Cuando hablamos de este actor, nos viene a la cabeza, de manera absolutamente indiscutible, su experiencia televisiva en 'Cuéntame Cómo Pasó' durante sus veintidós años de historia. Pero antes de conocer al Imanol actor, hubo una referencia de lo más llamativa en su vida. Y es que, el verdadero nombre de Imanol no es ese, sino que nació con otro apelativo. Su nombre es Manuel María Arias Domínguez.





La historia de su nombre pasa inevitablemente por su infancia y juventud. Pasó gran parte de ese tiempo en la localidad vizcaína de Ermua; la familia de Imanol se traslada al completo a esta localidad vasca por motivos expresamente laborales, lo que supone un cambio importante para él a nivel personal y para todos sus seres queridos. Esto ha hecho que Imanol esté fuertemente arraigado en el País Vasco y en la cultura de esta comunidad autónoma, llegando a considerarse a sí mismo como un actor vasco. No solo por cuestiones de vida en esta región, sino además por su, enrome afición al fútbol. Imanol nunca ocultó su amor por el Athletic Club de Bilbao, equipo del que siempre se ha mostrado como un ferviente seguidor.

Antes de dedicarse al mundo de la actuación, Imanol comienza la carrera de maestría industrial en electrónica en la Escuela de Armería de Formación Profesional de Éibar, estudios que abandona para dedicarse definitivamente a la interpretación, integrando varias compañías de teatro independiente en el País Vasco. Participa en el montaje de El sombrero de tres picos, de Pedro Antonio de Alarcón, que gana el Premio Nacional de Teatro de las universidades laborales de España.

Sus inicios en el mundo del espectáculo

En el año 1975, Arias viaja a Madrid con el objetivo principal de introducirse en el ambiente artístico de la capital. Trabajó como figurante en el Teatro de la Zarzuela, pero no consiguió matricularse en la Escuela de Arte Dramático. Los problemas económicos que estaba atravesando en aquella época, le obligaron a tomar alguna que otra medida de lo más peculiar. Una de esas decisiones fue la que tener que llevar a cabo un estilo de vida bastante humilde, que incluso lo obligó a dormir en algunas noches dentro del Metro de Madrid.

Posteriormente, y siguiendo el transcurso de su carrera, llega a tener participación en un pequeño papel dentro de la película La Corea, de Pedro Olea; y, con la ayuda del actor Juan Diego, consigue personajes con frase en los montajes de teatro La vida es sueño y Los cuernos de don Friolera, dirigidos por José Tamayo.





Con la creación del Centro Dramático Nacional, es contratado para intervenir en tres de sus primeras obras: Bodas que fueron famosas del Pingajo y la Fandanga, Retrato de dama con perrito y Sopa de pollo con cebada. Su trabajo adquiere ya carácter profesional, entra en contacto con Miguel Narros y coincide con actores de renombre como José Bódalo, Irene Gutiérrez Caba o Berta Riaza.

A comienzos de los años ochenta, Arias viaja a Cuba para interpretar su primer papel cinematográfico protagonista en Cecilia, cinta dirigida por Humberto Solás que se presenta en el Festival de Cannes en 1982. Ese año encadena los rodajes de cuatro películas importantes: Laberinto de pasiones, de Pedro Almodóvar; La colmena, de Mario Camus; Demonios en el jardín, de Manuel Gutiérrez Aragón y Bearn o La sala de las muñecas, de Jaime Chávarri. La serie de televisión Anillos de oro, que protagoniza junto a su autora, Ana Diosdado.

El salto con Cuéntame

La llegada de Cuéntame Cómo Pasó, supuso un antes y un después para la historia televisiva de nuestro país, y también para la carrera del propio Imanol Arias. Junto a la actriz valenciana Ana Duato, forman el matrimonio Alcántara en este exitoso clásico de la televisión, en emisión desde el 13 de septiembre de 2001. Antonio Alcántara se convierte en uno de los personajes más populares y reconocidos de su trayectoria.

La serie se sigue emitiendo a día de hoy, y acumula más de 390 episodios, 22 temporadas y 20 años en emisión. Dentro del mundo de las series de Prime Time, Cuéntame es la más longeva de la historia de España, desde su inicio en el año 2001. Dentro de la filmografía española, se guarda con especial cariño un hueco para Cuéntame, por lo que implica y por lo que ha tratado de reflejar a lo largo de todos estos años.

Cuéntame refleja la historia de la España del pasado, la de hace varias décadas, aquella que forma parte de lo que somos hoy en día y que no debemos olvidar. Se ambienta en su primera temporada, en los finales de la década de los años 60; y a partir de ese momento busca relatar todos y cada uno de los momentos más icónicos de nuestra historia. Imanol Arias encarna y da vida a Antonio Alcántara, cabeza de la familia Alcántara. A través de su experiencia, cuentan los hechos recientes que han concurrido en nuestro país.

Uno de esos instantes más llamativos fue el fallecimiento del caudillo Francisco Franco. Fue quizá el momento más icónico de la serie, y reflejan la diversidad de reacciones de una España que se avecinaba a una nueva era. En ese relato, aparece una peculiar escena de un documental de pingüinos; esto era una señal en clave para anunciar el fallecimiento del que por aquel entonces era el Jefe del Estado. Imanol Arias protagoniza aquí una escena de lo más especial junto al resto de su familia Alcántara.

Pero si hablamos de este clásico de nuestra televisión, no podemos evitar recordar uno de los episodios más ilustres y a la vez más recientes de esta programación. En un episodio especial, ambientado en el presente, fallece Antonio Alcántara el protagonista de la serie que encarna Imanol Arias; esta interpretación es de lo más especial que se recuerda de Cuéntame, y al mismo tiempo, refleja una de las mejores interpretaciones del actor en toda su carrera.

Hacienda somos todos

No hace mucho tiempo, apenas un año atrás en el tiempo, la Agencia Tributaria le dio un pequeño susto a Imanol Arias y a su compañera de la clásica serie televisiva de Cuéntame, Ana Duato. La Audiencia Nacional mandaba a juicio a ambos artistas con peticiones de cárcel. El actor mantuvo siempre las sensaciones de tranquilidad y de respuestas sinceras y francas: "Estoy muy tranquilo porque alguna vez tendrá que salir, tengo mis deudas con Hacienda liquidadas, según ellos. Por lo tanto, no debo nada de dinero, solamente me van a castigar como un niño malo. No sé si me van a dar con una regla, me van a pegar un tortazo o me van a meter en la cárcel, pero no creo, parece que no hay materia", relataba más de una vez en alguna de sus entrevistas.

"Estoy esperando tranquilo porque es muy largo, es su único problema. Hasta que no sale todo, la gente tiene la sensación de que algo pasa o que no va bien. Llevo ya 4 años con este tema. Que pase". Eso declaraba en el año 2021 en 'El Hormiguero', cuando Pablo Motos le relataba las cuestiones sobre este tema que a buen seguro, ha supuesto enormes quebraderos de cabeza al actor.

En más de una ocasión ha planteado el círculo de incertidumbre constante en el que se encuentra. Dudaba en muchas ocasiones de las posibles consecuencias que podrían derivar de su compleja situación; de hecho, en algún momento ha llegado a valorar las posibles consecuencias que tendría la resolución judicial. También aclaró, en esa entrevista de 'El Hormiguero', que este "es un tema muy largo. Hasta que no sale todo, la gente siempre tiene la sensación de que algo no va bien". Imanol Arias zanjó: "Llevo 4 años con esto" refiriéndose al juicio por presuntos delitos contra la Hacienda Pública que podría acarrearle una pena de hasta 30 años de cárcel.

La historia de Imanol Arias, no deja de ser la de una persona que ama su profesión por encima de cualquier cosa, alguien que desarrolla un papel fundamental en una de las series más populares de la historia de nuestra televisión; que lejos de suponer algo banal e inmóvil, ha logrado cautivar a gran parte de la audiencia española.

Un roce con Monedero

En el último año, trascendió un pequeño roce con una de las personalidades políticas de la última década. En concreto fue sobre las palabras de Monedero en las que insultó a los que ganan 900 euros y han votado a Isabel Díaz Ayuso, el actor dice que él no se atreve a “insultar a nadie”. Además, Arias añade que sería incapaz de insultar a nadie que lleva toda la vida trabajando y se levanta a las seis de la mañana por 900 euros al mes.

“Lo único es que a ese señor, señora o a ese joven llevan tiempo trabajando el hecho de que no se sienta clase trabajadora, de que no se sienta relacionado con el conflicto... Y ese es un problema que tenemos en España, que venimos de una Transición que fue tan pactada, era necesario hacerlo así. Yo lo creo porque soy un viejo jarrón, yo no soy de los que destroza aquí, que ya tengo una edad y cada uno asume lo que tiene que tener”, concluye el intérprete.

Monedero: «¿Qué hacemos con los gilipollas que cobran 900 pavos y votan a Ayuso?» pic.twitter.com/xFHqTtQ0z0 — Pablo Haro Urquízar (@pabloharour) May 4, 2021