¿Se puede patentar el coronavirus? Iker Jiménez revela los intereses ocultos tras la pandemia

Iker Jiménez continúa siendo una de las referencias informativas para muchos durante esta crisis del coronavirus. Ser de los primeros que avisó de la importancia del virus que venía de China le han granjeado numerosos seguidores que cada semana se acercan a su canal de Youtube para conocer las investigaciones del equipo del periodista vasco en los formatos de 'Milenio Live' y 'La estirpe de los libres', además de todos los trabajos que cuelgan en el canal otros colaboradores habituales del programa.

Tras confirmarse que 'Cuarto Milenio' tiene ya programada una fecha para grabar nuevos programas Iker Jiménez volvía como cada martes a su espacio de Youtube con una nueva edición de 'La estirpe de los libres'. En esta ocasión el comunicador quiso cerrar la triología de los últimos capítulos tras 'El huésped' y 'El laboratorio', con un capítulo enfocado en las patentes biotecnológicas que existen, y la guerra fría que hay detrás de todo esto. Además se respondía a una pregunta un tanto inquietante, ¿se puede registrar y patentar el coronavirus? La respuesta es sí.

La 'Guerra fría' y los intereses detrás de las patentes de los virus

Iker Jiménez comenzaba el programa ya con una declaraciones de intereses en el título. La temática de este capítulo iba a abarcar las patentes dentro del mundo de la biotecnología. Comenzaba el comunicador vasco haciéndose una pregunta en relación con Bill Gates: "Yo me he preguntado muchas veces a lo largo de esta crisis por qué hay algunos nombres propios son identificados con la pandemia casi como culpables, como creadores de patentes", explicaba informando que hay sectores que culpan a Bill Gates de estar detrás de la propia pandemia y de tener patentes secretas con la posible cura del virus, una teoría que aumentaba más entre los sectores críticos con la OMS de la que Gates es el segundo máximo donante.

En palabras de Jiménez, su equipo había hecho un trabajo científico y no había encontrado nada relacionado con el creador de Microsoft, sin embargo "si hemos econtrado cosas muy curiosas", decía el presentador como introducción del episodio.

Tras este anticipo, se daba paso a explicar lo qué es una patente y cómo funciona dentro del mundo científico y biológico. "¿Qué es una patente? Un patente es un derecho exclusivo que se conecede sobre una invención, para obtenerla hay que divulgar la información científica de cómo se obtiene. Así el propietario podrá decidir sobre el uso de ese descubrimiento", comentaba informando sobre la diferencias que existe entre registrar una patente biológica en Estados Unidos y en Europa.

Explicando todo esto, Iker reflexionaba sobre las guerras que se desataban entre las empresas que trabajan en esta modificación y combinación de elementos biológicos que muchas veces terminan en la justicia por la cantidad de millones que mueven estas empresas que son las que finalmente venden a las farmacéuticas la clave para combatir enfermedades, generando numerosos cazadores y buscadores de virus desde la iniciativa privada. Sobre el interés del beneficio económico, el presentador reflexionaba sobre la posible existencia de una vacuna del COVID-19 que nos estén ocultando: "Si alguien tuviese la patente SARS-CoV2 ahora mismo, no estaríamos sin vacuna".

Continuaba el presentador de 'Cuarto Milenio' analizando un poco la historia de las patentes dentro del mundo de la biología y las luchas que siempre han generado debido a la dualidad que suelen tener la mayoría de descubrimientos, una de uso para hacer el bien y otra para hacer el mal: "Todo lo que se inventa tiene su cara del bien y su cara del mal. El amoníaco se generó por su importancia como fertilizante en la agricultura, pero también es el principio activo de las bombas más mortales. Lo mismo ocurre con las patentes microbiológicas".

Tras un breve paso por la historia de las patentes, fue directamente al asunto en concreto de este episodio, ¿Se puede patentar el coronavirus? Jiménez mostraba un papel donde se podía observar como en España se había sintetizado por primera vez un tipo de coronavirus de forma artificial. Así lo recoge la memoria científica de 2003-2004 del Centro Nacional de Biotecnología: "Utilizando estrategias de genética reversa, basadas en la construcción de dos clones cDNA infectivos producidos en nuestro laboratorio para los virus TGEV y SARS-CoV, estamos estudiando la influencia de los genes de coronavirus en la atenuación de estos virus. Trabajando con coronavirus, haciendo lienzos", relataba Jiménez con cierto tono de incredulidad.

"Los coronavirus se patentan para saber cómo afectan, sobre todo en animales de dedicados a la producción agraria. Sobre animales de granja se han hecho. El primer coronavirus sintético se produjo en España". Sobre desde cuándo se lleva trabajadon en la modificación del coronavirus aclaraba que "en 1987 hay estudios de que se había trabajado con coronavirus en ratones y en su hígado, en la zona hepática con coronavirus recombinado".

Con los documentos encima de la mesa se demostró que se lleva trabajando con variantes del SARS-CoV desde hace más de 30 décadas, por esa razón, a pesar de que Iker está prácticamente convencido que este brote de coronavirus se ha dado por una causa natural, así lo apuntan las investigaciones que ha sido por zoonosis, es evidente que también se podía haber creado desde cualquier laboratorio como el de Wuhan que trataba en el capítulo anterior: "Desde cualquier ámbito, esto es natural y está demostrado. ¿Qué no se puede hacer y no se puede hacer muy fácil? Las técnicas son muy depuradas porque se lleva 30 años trabajando en modificación de coronavirus, y en España fuimos los primeros en hacer coronavirus sintético". Además se hacía la pregunta de por qué este último dato no se ha contado, como España lidera una gran comunidad ciéntifica en este campo apoyada principalmente por capital privado: "¿Por qué no se cuenta esto? A lo mejor da un poco de miedo, ¿no? Imagínate los chinos en Wuhan ahora lo que hacen, tienen que hacerte un puzzle o un mosaico de lo que les dé la gana".

"Quizás después de esta noche, nos damos cuenta que, desde luego, en el laboratorio de Wuhan esto sabían hacerlo perfectamente. Solo un necio o alguien que ve solo con las gafas de la política que ve 'China buena, EE.UU., malo, y China mala, EE.UU. bueno', podría obviar que esta técnica no conocida por el gran público está tan definida y pulida, que precisamente en ese laboratorio son maestros", continuaba explicando.

Volvía el presentador a confesar que no cree visto los hechos que exista una patente de la actual rama de SARS-CoV que tiene a la población mundial confinada: "Si alguien tuviese conocimiento desde un principio, lo normal es que hubiese hecho la patente ya para proceder a hacer la vacuna. No encaja lo de que hay poderosos como Bill Gates que ya tienen la patente y la vacuna", excusando al fundador de Microsoft de las teorías de la conspiración.

"Si sabemos que se patentan virus, si sabemos que las oficinas las registran, que se patenta desde el principio de la historia, si sabemos las problemáticas que ha habido entre países, si sabemos que muchos sabían que esto iba a llegar, ¿de verdad descartamos que esto no se haya podido modificar en un laboratorio?", lanzaba retóricamente para remover la conciencia de sus seguidores.

Jiménez señala a Estados Unidos tras las sospechas sobre China

Tras las acusaciones del Gobierno de Estados Unidos que ponen el foco en que China ocultó información y la culpa de la pandemia, el marido de Carmen Porter, señalaba a los estudios sobre la modificación y combinación de ramas del COVID-19 que se están realizando en el país gobernado por Donald Trump.

Desde 'La estirpe de los libres' se señalaba que había una universidad de la costa oeste que había conseguido replicar el virus como la rama que nos está afectando, y como la Universidad de Utah había recibido financiación para replicar el mismo virus pero modificándolo ligeramente con lo peligroso que esto puede llegar a ser.

"Y uno dice, dando un giro a todo: ojo, que en EE.UU. también estaban trabajando y manipulando coronavirus. Si los norteamericanos ya tenían patentes del SARS-COV1 en 2007, ¿nos creemos que no estaban haciendo el 'LEGO' como los chinos?", se preguntaba comparando el famoso juego infantil de montar piezas con el que realizan los ciéntificos en laboratorios.

"¿Esto revela que EE.UU. en esta batalla tenía las mismas herramientas y estaba en el mismo proceso de toquetear los coronavirus? Habrá que ir en busca de los laboratorios de EE.UU.", explicaba que habría que hacer con el país 'yankee' la misma investigación que el propio Jiménez había realizado con el laboratorio de Wuhan en capítulos anteriores.

"Ahora nos hemos dado cuenta de que todos tienen las tijeras muy finas y que han estado modificando virus en los últimos 15 años. ¿Lo sabíais? Y en los últimos doce, coronavirus. Por qué hay que hacerlo, ¿no? No lo sé, pero desde luego se hace", finalizaba reflexionando sobre lo previsible que era lo que está pasando con todos los medios que estaban investigando y trabajando con este virus y otros tantos.

"¿Qué ocultarán esos laboratorios de EE.UU.? ¿Qué estarán haciendo esas empresas de biomedicina y de bioingeniería? ¿Hasta dónde han llegado? ¿Por qué hay ahora un aluvión de peticiones a esas empresas americanas de trabajar y secuenciar el SARS-COV2? Eso será motivo de una futura investigación", terminaba con esta preocupante reflexión.

