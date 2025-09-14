"Súper fácil de preparar y están... ¡que os morís de buenos!"
Paula Monreal viene cada domingo para ponernos los dientes largos con sus mejores y más virales recetas. Hoy... ¡tacos César!
Publicado el
1 min lectura
Paufeel es el nombre que utiliza Paula Monreal en redes sociales para compartir con sus casi tres millones de seguidores sus ideas de cocina. Este domingo ha propuesto a todo el equipo unos tacos para chuparse los dedos... ¡Tacos César!
Ingredientes para 4 personas:
400 gr pavo picado
1 puerro
Sal y pimienta al gusto
Tortillas de maíz
Para la ensalada:
Lechuga picada
1 yogurt natural, el mío es de soja
4 anchoas
1 diente de ajo
1 cucharadita pequeña mostaza
Sal y pimienta al gusto
Elaboración: Pica el puerro y añade al pavo picado, pon sal, pimienta y mezcla bien.
Extiende una cucharada sobre cada tortilla, la capa tiene que ser fina, no muy gruesa para que se haga bien.
Engrasa una sartén o plancha y hazlos a fuego medio/alto hasta que veas que se haga bien dorado bien el pavo, dales la vuelta y deja que se haga bien la tortilla para que se quede crujiente.
La ensalada es tan sencilla como triturar todos los ingredientes menos la lechuga, sirve sobre esta, mezcla y lista.
Pon un poco de ensalada en cada taco, termina con queso rallado parmesano o manchego por encima (opcional) y listos.