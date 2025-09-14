COPE
"Súper fácil de preparar y están... ¡que os morís de buenos!"

Paula Monreal viene cada domingo para ponernos los dientes largos con sus mejores y más virales recetas. Hoy... ¡tacos César!

Tacos César, la propuesta de esta semana de Paufeel

Paufeel es el nombre que utiliza Paula Monreal en redes sociales para compartir con sus casi tres millones de seguidores sus ideas de cocina. Este domingo ha propuesto a todo el equipo unos tacos para chuparse los dedos... ¡Tacos César!

Ingredientes para 4 personas:

400 gr pavo picado

1 puerro

Sal y pimienta al gusto

Tortillas de maíz

Para la ensalada:

Lechuga picada

1 yogurt natural, el mío es de soja

4 anchoas

1 diente de ajo

1 cucharadita pequeña mostaza

Sal y pimienta al gusto

Elaboración: Pica el puerro y añade al pavo picado, pon sal, pimienta y mezcla bien.

Extiende una cucharada sobre cada tortilla, la capa tiene que ser fina, no muy gruesa para que se haga bien.

Engrasa una sartén o plancha y hazlos a fuego medio/alto hasta que veas que se haga bien dorado bien el pavo, dales la vuelta y deja que se haga bien la tortilla para que se quede crujiente.

La ensalada es tan sencilla como triturar todos los ingredientes menos la lechuga, sirve sobre esta, mezcla y lista.

Pon un poco de ensalada en cada taco, termina con queso rallado parmesano o manchego por encima (opcional) y listos.

