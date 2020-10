Risto Mejide, alto y claro a Pedro Sánchez sobre su largo estado de alarma: "¡Que nos confinen!"

Este lunes el presentador de 'Todo es mentira' ha hecho una particular petición al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para afrontar este nuevo estado de alarma que el Ejecutivo de PSOE y UP buscan aprobarlo durante seis meses. Así lo decidió este domingo el consejo de ministros extraordinario que convocó el presidente a su vuelta de Roma, donde mantuvo un encuentro con el Papa Francisco acompañado de su mujer, Begoña.

No es la primera vez que el presentador de Cuatro, Risto Mejide, incluye en su programa vespertino propuestas para que el Gobierno las pueda hacer suyas. Así ocurrió por ejemplo hace unos meses, cuando el particular presentador lanzó un órdago a Sánchez por no llevar con orgullo la bandera de España, algo que sí hacía por ejemplo con el pin de la agenda 2030 de las Naciones Unidas.

Risto no ve efectivo el toque de queda

Al director y presentador de 'Todo es mentira' no le han convencido las últimas medidas que ha aprobado el Gobierno de Sánchez, donde principalmente se resumen en establecer un toque de queda nocturno en todo el país. A diferencia de lo que ocurrió en marzo, cuando el confinamiento fue total, en esta ocasión no habrá mando único y serán las Comunidades Autónomas las que gestionen las medidas que se deben tomar. En este sentido, por ejemplo, estará en su mano el establecer el horario del toque de queda, que podrán moverlo una hora por delante y otra por detrás, aunque con carácter general es de 23:00 a 06 horas.

A juicio del presentador, el toque de queda nocturno aprobado por Sánchez y sus ministros no sirve de nada. “¿Toque de qué? ¿La gente joven no se muere? O el problema es nuestro que no enseñamos las imágenes de la gente joven muriéndose. Las imágenes que salen son las de todo el mundo saliendo a la calle, el botellón, la gente haciendo lo que sea para salir a cenar antes”, ha dicho en su programa durante este lunes.

La petición de Mejide a Sánchez

Por eso, Mejide le ha hecho la siguiente propuesta al presidente del Ejecutivo. “¡Que nos confinen! A ver si nos enteramos. ¡Que nos confinen ya! Ya está bien de esta agonía lenta de ir cerrando a poquito, que al final los sectores que vamos tocando se van muriendo todos igual. Ahí está la hostelería. Que nos confinen, directamente”, le ha advertido.

“A ver si lo entendemos de una vez. El toque de queda es para que la gente no se junte, si nos juntamos antes, pues no hay toque de queda ni hay nada. Están imponiendo unas medidas para intentar controlar la movilidad, y los fines de semana hay una cantidad ingente de personas saltándose todas las normas. ¿Para qué sirven? No lo sé”, ha insistido Risto durante el programa.

