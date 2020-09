Risto Mejide no se contiene ante la 'última hora' del periódico de Dina Bousselham: "Muy grave"

Uno de los personajes televisivos más polémicos del momento, Risto Mejide, ha empezado su nueva temporada televisiva y no nos ha defraudado. En este regreso al espacio vespertino de Cuatro, 'Todo es mentira', lo ha hecho con grandes incorporaciones como es el Marcos de Quinto, exdiputado de Ciudadanos.

Después de repasar el juicio que se celebrará este miércoles por los escraches en la boda de Marcos de Quinto y hablar en plató con el protagonista, Risto Mejide estallaba contra el medio de comunicación ‘La última hora’, el periódico​ de Dina Bousselham, destacando una de los titulares.

.@ristomejide estalla contra el periódico de Dina Bousselham: “Es muy grave que se mienta así a la gente” #TodoEsMentira8Shttps://t.co/ih66slJaAa — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) September 8, 2020

El periodico "La última hora" contra el programa de Risto

Los últimos ataques del periódico de Dina Bousselham, ex asesora del secretario general, implicada en el caso de la tarjeta SIM y directora de "La última hora" han ido dirigidos al programa Todo es Mentira, que presenta al mediodía Risto Mejide en Cuatro.

La cuestión es que el "panfleto", en palabras del presentador, Risto Mejide, le había acusado a él y su amigo Marcos de Quinto, fichaje del programa para la nueva temporada, de querer meter en la cárcel a tres trabajadores. Y lanzó esa acusación a cuento de la reciente boda del ahora tertuliano, a la que acudió Risto como amigo personal.

Marcos de Quinto habla de los escraches el día de su boda: “Me llevan acosando 6 años y mi empresa no tuvo nada que ver con los ERE” #TodoEsMentira8Shttps://t.co/gutO44u2Gv — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) September 8, 2020

El enfado descomunal de Risto

Y esa "fake news" le hizo saltar en directo con un descomunal ataque a Bousselham y a su "periódico".

"Aquí se están cometiendo varias inexactitudes pero a mí, lo que más me preocupa no es que me puedan citar en un juicio, el caso es que en este titular se está infiriendo algo muy grave, que es que con este supuesto amiguismo vamos a intentar meter a tres personas en la cárcel y que estamos pagándonos favores unos a otros", aseguraba Risto.

“Es muy grave que se mienta sobre estas cosas, es muy grave que se digan cosas que no son ciertas y es muy grave que se induzca a la gente a cosas que no son ciertas… Pero claro, cuando uno se para a pensar de qué medio estamos hablando, todavía es más grave", remató. "Si nos señalan, es que algo bien estamos haciendo", añadió Flich, colaboradora y presentadora de Todo es mentira